Академик Лео Бокерия: ходьба после 50 лет помогает увеличить продолжительность жизни

«Правильное питание, физическая активность, социальные условия, в которых человек находится, влияют на продолжительность жизни», - заявил известный кардиохирург в комментарии «Известиям».

«Это самый здоровый вид, самый такой невероятный, выделяющийся метод оздоровления – это достоверно известно», - поделился ученый с «Москвой 24».

Академик Бокерия констатировал, что качество питания и физическая активность относятся к ключевым факторам влияния на продолжительность человеческой жизни.Лео Бокерия отметил, что с медицинской точки зрения продлению жизни способствует профилактика патологий, которые чаще всего провоцируют раннюю смертность. В частности, это сердечно-сосудистые проблемы, травмы, сахарный диабет, болезни органов дыхания, рак. Среди способов их профилактики доступными являются, прежде всего, отказ от вредных привычек (переедания, алкоголизма, курения), поддержание здорового веса и все та же физическая активность.Академик констатировал, что регулярная ходьба является разновидностью физических нагрузок, которая обладает значительным оздоровительным эффектом.Кардиохирург добавил, что ходьба после 50 лет является наиболее предпочтительным видом активности, поскольку более серьезные нагрузки уже могут быть чрезмерны и вредны для сосудов и сердца. Также с возрастом становится особенно важно не допускать ожирения, контролируя количество поедаемой пищи. От алкоголя, по мнению академика, лучше отказаться совсем.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что особенно эффективно укрепляет сосуды , об этом рассказала кардиолог Грета Саргсян.

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