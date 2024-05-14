Академик Лео Бокерия: ходьба после 50 лет помогает увеличить продолжительность жизни

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ходьба

Российский академик Лео Бокерия рассказал о том, какие факторы увеличивают продолжительность жизни.

Академик Бокерия констатировал, что качество питания и физическая активность относятся к ключевым факторам влияния на продолжительность человеческой жизни.

«Правильное питание, физическая активность, социальные условия, в которых человек находится, влияют на продолжительность жизни», - заявил известный кардиохирург в комментарии «Известиям».

Лео Бокерия отметил, что с медицинской точки зрения продлению жизни способствует профилактика патологий, которые чаще всего провоцируют раннюю смертность. В частности, это сердечно-сосудистые проблемы, травмы, сахарный диабет, болезни органов дыхания, рак. Среди способов их профилактики доступными являются, прежде всего, отказ от вредных привычек (переедания, алкоголизма, курения), поддержание здорового веса и все та же физическая активность.

Академик констатировал, что регулярная ходьба является разновидностью физических нагрузок, которая обладает значительным оздоровительным эффектом.

«Это самый здоровый вид, самый такой невероятный, выделяющийся метод оздоровления – это достоверно известно», - поделился ученый с «Москвой 24».

Кардиохирург добавил, что ходьба после 50 лет является наиболее предпочтительным видом активности, поскольку более серьезные нагрузки уже могут быть чрезмерны и вредны для сосудов и сердца. Также с возрастом становится особенно важно не допускать ожирения, контролируя количество поедаемой пищи. От алкоголя, по мнению академика, лучше отказаться совсем.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что особенно эффективно укрепляет сосуды, об этом рассказала кардиолог Грета Саргсян.

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Лео (Леонид) Бокерия
Лео (Леонид) Бокерия
ЗОЖ
главный внештатный специалист – сердечно-сосудистый хирург Минздрава России, академик РАН
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