Кардиолог Саргсян посоветовала для укрепления сосудов отказаться от энергетиков и посещения бани

«Атеросклероз – хроническое серьезное заболевание, при котором стенки сосудов уплотняются и теряют эластичность. На внутренней стенке сосудов происходит отложение холестерина, что ведет к образованию атеросклеротической бляшки, сужающей просвет сосуда», - рассказала медик РИАЦ

«Кофеин, который содержится в них, активирует нервную систему и способствует выбросу стрессовых гормонов. При регулярном употреблении это истощает нервную систему, увеличивая частоту сердечных сокращений и повышая давление. Что может привести к аритмии, тахикардии и даже внезапной сердечной смерти», - предостерегла медик.

Кардиолог Саргсян напомнила, что именно сосудистые патологии являются причиной большинства смертей от медицинских причин. В частности, таковой является артериальная гипертония, провокатор инфарктов и инсультов.Кардиолог Грета Саргсян посоветовала для укрепления сосудов и профилактики атеросклероза следить за состоянием сосудов, контролировать уровни холестерина и сахара в крови.Врач уточнила, что риск развития атеросклероза повышают прежде всего гипертония и сахарный диабет. Их профилактика или терапия, прием назначенных лекарств защищают от появления атеросклеротических бляшек и вместе с ними от инсульта, инфаркта, либо даже гангрены. Саргсян отметила, что одной из мер профилактики опасных нарушений является питание по типу средиземноморской диеты, в которой крайне мало пищи, богатой насыщенными животными жирами.Также кардиолог порекомендовала для укрепления здоровья сосудов чаще совершать прогулки на свежем воздухе, придерживаться адекватных физических нагрузок. Помимо того, Саргсян посоветовала для укрепления сосудов отказаться от энергетиков.Еще для укрепления сосудов стоит отказаться от посещения бани, в которой сосудистая система подвергается специфической нагрузке. Особенно это важно при имеющихся проблемах с сердцем. Кардиолог Саргсян заявила бане свойственны резкие перепады температуры, воздействие которых на сосуды может спровоцировать тромбоэмболические осложнения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сомнолог Алексей Мелехин рассказал, можно ли умереть во сне из-за храпа

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