Врач Мясников: прием искусственных витаминов не делает иммунитет крепче

«Согласно многочисленным исследованиям, витамины очень важны для иммунной системы, однако прием синтетических витаминов не укрепляет иммунитет», - заявил Александр Мясников на съемках программы «О самом главном».

«Аптечные витамины имеют право быть, но они нужны людям уже с симптомами развития витаминной недостаточности, ослабленным людям, алкоголикам, беременным», - объяснил эксперт.

Врач Мясников отметил, что многие люди принимают какие-то витамины в надежде укрепить свой иммунитет, здоровье. Известный медик раскритиковал подобный способ помощи организму. По его словам, прием искусственных витаминов из аптек не делает иммунитет крепче.Он подчеркнул, что важно получать витамины прежде всего за счет разнообразного питания на основе натуральных продуктов. Врач посоветовал употреблять в пищу умеренное количество красного мяса, курятину, рыбу, овощи, фрукты, цельное зерно, зелень, яйца. Мясников постулировал, что здоровые люди, не имеющие специальных показаний врача, не должны принимать искусственные витамины.Врач уточнил, что усвоение натуральных витаминов происходит иначе, что обеспечивает их благоприятное влияние на организм.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что жирная свинина может быть полезна как источник витаминов группы B, об этом подробнее рассказала диетолог Людмила Микитюк

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