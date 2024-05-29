Диетолог Шейфер: клубника содержит меньше сахаров по сравнению с черешней

«В 100 граммах черешни содержится 2 чайные ложки простых сахаров, а в таком же количестве клубники – полторы», - уточнила диетолог в комментарии « РГ ».

Диетолог Шейфер констатировала, что клубника содержит меньше сахаров, чем черешня, и производимая ею гликемическая нагрузка на организм ниже. Это имеет значение при ожирении, диабете и других проблемах со здоровьем, требующих ограничивать в рационе углеводы и сахар. Людям с лишним весом, диабетом и метаболическим синдромом специалист посоветовала есть клубнику, а не черешню.Анна Шейфер добавила, что та же порция клубники гораздо богаче витамином С (клубника содержит 60 мг, тогда как черешня – 15 мг). Медик обратила внимание на то, что витамин С является одним из ключевых антиоксидантов, поддерживающих и улучшающих функционирование иммунной системы, помогающий организму усваивать из пищи железо.Ягоды лучше употреблять в свежем виде, поскольку при кулинарной обработке многие витамины разрушаются, посоветовала специалист.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетолог Анжелика Дюваль порекомендовала россиянам избегать ежедневного употребления мороженого , чтобы не допустить появления лишнего веса.

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