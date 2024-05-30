Биолог Наполов: клубника полезна для людей с болезнями сосудов и высоким давлением

«Калий и магний, содержащиеся в ягоде, делают сосуды эластичными и снижают артериальное давление, что делает клубнику полезной для людей с заболеваниями сосудов и высоким давлением», - отметил Виталий Наполов в комментарии « Известиям ».

Биолог Наполов констатировал, что клубника является превосходным источником микроэлементов, позитивно влияющих на состояние сосудов, – калия и магния. Эти вещества в составе клубники обеспечивают сосудистой ткани эластичность, а более эластичные сосуды эффективно защищают от гипертонии и её обострений.Биолог добавил, что клубника также обеспечивает организм железом, кальцием, фосфором, йодом, марганцем; из витаминов в ней содержатся А, В, Е, С. Ягода оказывает антиоксидантное действие, содействует профилактике воспаления. При этом из-за своей низкой гликемической нагрузки клубника позволительна даже больным диабетом 2 типа (им можно съедать до 60 граммов в день).По словам Наполова, норма клубники в день — 200-300 граммов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что клубника содержит меньше сахаров , чем черешня, и производимая ею гликемическая нагрузка на организм ниже.

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