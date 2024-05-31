Терапевт Гавриленко назвала продукты с пребиотиками для оздоровления микрофлоры кишечника

503 Фото: https://unsplash.com/photos/yellow-banana-fruit-on-white-table-EM63S9OHmgg
бананы

По словам терапевта Екатерины Гавриленко, для «подкармливания» полезных бактерий в кишечнике следует употреблять продукты с пребиотиками.

Терапевт Гавриленко констатировала:

«Для здорового пищеварения нужно правильно кормить бактерии в кишечнике».

Врач отметила, что человеческий желудочно-кишечный тракт населен огромным количеством микроорганизмов (примерно 2,5 тыс. видов). Их сбалансированность обеспечивает людям здоровые процессы пищеварения и хорошее состояние кишечника, с которым тесно связано общее благополучие организма, его иммунитет, устойчивость к инфекциям, а также состояние психики.

«Чтобы поддержать кишечную флору в нормальном состоянии, полезные микроорганизмы важно правильно подкармливать! В этом могут помочь пребиотики», - пояснила Екатерина Гавриленко.

В числе продуктов с пребиотиками для оздоровления микрофлоры кишечника врач назвала бананы, яблоки, цельные злаки, бобовые. Клетчатка, содержащаяся в этих продуктах, и является пребиотиком. Она доходит до тонкого кишечника практически никак не переработанной и становится кормом для населяющих его полезных бактерий, активность которых делает здоровье более крепким.

Кроме того, Гавриленко посоветовала для оздоровления микрофлоры кишечника употреблять кисломолочные продукты. Они содержат пробиотики – молочнокислые бактерии, положительно влияющие на функционирование кишечника.

Что еще важно для сохранения здорового пищеварения:
  • Употреблять вареные или тушеные продукты вместо жирных и жареных;
  • Пить достаточно чистой воды;
  • Не отвлекаться на посторонние дела при приеме пищи;
  • Медленно и тщательно пережевывать пищу;
  • Быть физически активным, много двигаться.
Советы врача опубликовал Telegram-канал 2-й Московской инфекционной больницы.

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Екатерина Гавриленко
Екатерина Гавриленко
ЗОЖ
врач-терапевт 2-й Московской инфекционной больницы
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Теги : здоровье кишечника, пребиотики, Екатерина Гавриленко