Терапевт Гавриленко назвала продукты с пребиотиками для оздоровления микрофлоры кишечника
По словам терапевта Екатерины Гавриленко, для «подкармливания» полезных бактерий в кишечнике следует употреблять продукты с пребиотиками.
Терапевт Гавриленко констатировала:
«Для здорового пищеварения нужно правильно кормить бактерии в кишечнике».
Врач отметила, что человеческий желудочно-кишечный тракт населен огромным количеством микроорганизмов (примерно 2,5 тыс. видов). Их сбалансированность обеспечивает людям здоровые процессы пищеварения и хорошее состояние кишечника, с которым тесно связано общее благополучие организма, его иммунитет, устойчивость к инфекциям, а также состояние психики.
«Чтобы поддержать кишечную флору в нормальном состоянии, полезные микроорганизмы важно правильно подкармливать! В этом могут помочь пребиотики», - пояснила Екатерина Гавриленко.
В числе продуктов с пребиотиками для оздоровления микрофлоры кишечника врач назвала бананы, яблоки, цельные злаки, бобовые. Клетчатка, содержащаяся в этих продуктах, и является пребиотиком. Она доходит до тонкого кишечника практически никак не переработанной и становится кормом для населяющих его полезных бактерий, активность которых делает здоровье более крепким.
Кроме того, Гавриленко посоветовала для оздоровления микрофлоры кишечника употреблять кисломолочные продукты. Они содержат пробиотики – молочнокислые бактерии, положительно влияющие на функционирование кишечника.
Что еще важно для сохранения здорового пищеварения:
- Употреблять вареные или тушеные продукты вместо жирных и жареных;
- Пить достаточно чистой воды;
- Не отвлекаться на посторонние дела при приеме пищи;
- Медленно и тщательно пережевывать пищу;
- Быть физически активным, много двигаться.
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Екатерина Гавриленко
ЗОЖ
врач-терапевт 2-й Московской инфекционной больницы
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