Терапевт Гавриленко назвала продукты с пребиотиками для оздоровления микрофлоры кишечника

«Для здорового пищеварения нужно правильно кормить бактерии в кишечнике».

«Чтобы поддержать кишечную флору в нормальном состоянии, полезные микроорганизмы важно правильно подкармливать! В этом могут помочь пребиотики», - пояснила Екатерина Гавриленко.

Употреблять вареные или тушеные продукты вместо жирных и жареных;

Пить достаточно чистой воды;

Не отвлекаться на посторонние дела при приеме пищи;

Медленно и тщательно пережевывать пищу;

Быть физически активным, много двигаться.

Терапевт Гавриленко констатировала:Врач отметила, что человеческий желудочно-кишечный тракт населен огромным количеством микроорганизмов (примерно 2,5 тыс. видов). Их сбалансированность обеспечивает людям здоровые процессы пищеварения и хорошее состояние кишечника, с которым тесно связано общее благополучие организма, его иммунитет, устойчивость к инфекциям, а также состояние психики.В числе продуктов с пребиотиками для оздоровления микрофлоры кишечника врач назвала бананы, яблоки, цельные злаки, бобовые. Клетчатка, содержащаяся в этих продуктах, и является пребиотиком. Она доходит до тонкого кишечника практически никак не переработанной и становится кормом для населяющих его полезных бактерий, активность которых делает здоровье более крепким.Кроме того, Гавриленко посоветовала для оздоровления микрофлоры кишечника употреблять кисломолочные продукты. Они содержат пробиотики – молочнокислые бактерии, положительно влияющие на функционирование кишечника.Что еще важно для сохранения здорового пищеварения:Советы врача опубликовал Telegram-канал 2-й Московской инфекционной больницы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как различается кровь , которая выделятся из ректальной области при геморрое и при раке кишечника.

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