Врач Травникова: как различается кровь при геморрое и при раке кишки

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посещение туалета

Врач Анастасия Травникова: появление крови считается одним из ключевых симптомов и геморроя, и колоректального рака.

Врач Травникова отметила, что кровь, которую человек замечает при дефекации, – это потенциально опасный сигнал. Выяснять, что именно вызвало её появление, должен специалист, поэтому с кровотечением необходимо обращаться к медикам, особенно если оно не единичное.

«Некоторые люди при виде кровянистых анальных выделений могут ошибочно принять их за геморрой. Но кровь на туалетной бумаге может быть признаком куда более грозного заболевания — рака прямой кишки. Поэтому, отмахнувшись раз от посещения проктолога, человек в следующий раз уже может оказаться на приеме у онколога», - поделилась Травникова с «Газетой.Ru».

Также медик рассказала, как различается кровь, выделяющаяся при геморрое и при раке кишки.

Геморрой
  • Кровь ярко-алая;
  • Появляется как при дефекации, так и при поднятии тяжестей, посещении бани;
  • Сопровождается образованием узлов, дискомфортом или сильной болью в заднем проходе.
Рак прямой кишки
  • Кровь очень темного оттенка;
  • Выделяется в начале процесса дефекации;
  • Вместе с кровью из ректальной области выделяется слизь.
Травникова посоветовала людям с геморроем проходить своевременное лечение, так как при запущенном процессе возникает вероятность появления злокачественных опухолей.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что неправильная интерпретация симптомов является распространенной ошибкой при выявлении геморроя.

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Анастасия Травникова
Анастасия Травникова
Здоровье
врач-хирург, проктолог
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Теги : геморрой, колоректальный рак, Анастасия Травникова