Врач Травникова: как различается кровь при геморрое и при раке кишки

«Некоторые люди при виде кровянистых анальных выделений могут ошибочно принять их за геморрой. Но кровь на туалетной бумаге может быть признаком куда более грозного заболевания — рака прямой кишки. Поэтому, отмахнувшись раз от посещения проктолога, человек в следующий раз уже может оказаться на приеме у онколога», - поделилась Травникова с « Газетой.Ru ».

Кровь ярко-алая;

Появляется как при дефекации, так и при поднятии тяжестей, посещении бани;

Сопровождается образованием узлов, дискомфортом или сильной болью в заднем проходе.

Кровь очень темного оттенка;

Выделяется в начале процесса дефекации;

Вместе с кровью из ректальной области выделяется слизь.

Врач Травникова отметила, что кровь, которую человек замечает при дефекации, – это потенциально опасный сигнал. Выяснять, что именно вызвало её появление, должен специалист, поэтому с кровотечением необходимо обращаться к медикам, особенно если оно не единичное.Также медик рассказала, как различается кровь, выделяющаяся при геморрое и при раке кишки.ГеморройРак прямой кишкиТравникова посоветовала людям с геморроем проходить своевременное лечение, так как при запущенном процессе возникает вероятность появления злокачественных опухолей.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что неправильная интерпретация симптомов является распространенной ошибкой при выявлении геморроя.

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