Врач Лысенков: правильное употребление мяса, яиц и молока снижает риск появления опухолей

Правильное употребление мяса, яиц и молока снижает риск появления опухолей – мнение врача Лысенкова об этом опубликовал News.ru . Польза данных продуктов объясняется тем, что присутствующий в них витамин С активирует белок p53, который блокирует активность раковых клеток. В свою очередь, некоторые исследования показали, что мясо (говядина, баранина) и молочные продукты содержат специфическую жирную кислоту, которая улучшает способность иммунных клеток организма бороться с опухолями.Врач Лысенков считает, что употреблять мясо, яйца и молоко для профилактики опухолей нужно после щадящей термической обработки, варки или запекания, но не жарки. Есть эти продукты следует минимум раз в неделю умеренными порциями.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему полезно употреблять окрошку

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