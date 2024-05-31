Врач Лысенков: правильное употребление мяса, яиц и молока снижает риск появления опухолей

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яйцо и мясо

Врач-диетолог Андрей Лысенков: присутствие в рационе молока, мяса и яиц помогает снизить риск возникновения раковых опухолей.

Правильное употребление мяса, яиц и молока снижает риск появления опухолей – мнение врача Лысенкова об этом опубликовал News.ru. Польза данных продуктов объясняется тем, что присутствующий в них витамин С активирует белок p53, который блокирует активность раковых клеток. В свою очередь, некоторые исследования показали, что мясо (говядина, баранина) и молочные продукты содержат специфическую жирную кислоту, которая улучшает способность иммунных клеток организма бороться с опухолями.

Врач Лысенков считает, что употреблять мясо, яйца и молоко для профилактики опухолей нужно после щадящей термической обработки, варки или запекания, но не жарки. Есть эти продукты следует минимум раз в неделю умеренными порциями.

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Теги : защита от рака, полезные продукты, Андрей Лысенков
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