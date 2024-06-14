Онколог Эндрюс для Health News: молочные продукты улучшают защиту от колоректального рака

«Не стоит забывать о растительном белке — снижать риск развития некоторых видов рака могут орехи, семечки, фасоль, тофу и соя. Они богаты клетчаткой, полезными пищевыми волокнами, улучшающими пищеварение и предотвращающими запуск системного воспаления в организме, провокатора многих заболеваний», - поделилась онколог.

Онколог Эндрюс отметила в комментарии изданию Health News, что молочные продукты улучшают защиту организма от колоректального рака благодаря своей насыщенности кальцием. По словам эксперта, данный микроэлемент снижает риск развития рака толстой кишки. НикольЭндрюс отметила, что в рацион следует включать творог и нежирный сыр.Кроме того, для защиты организма от рака в повседневном питании должно быть достаточно растительного белка.Эндрюс подчеркнула, что разные виды белка важно употреблять в достаточном количестве в целом. Медик порекомендовала есть нежирную курицу, индейку, а также рыбу, яйца, морепродукты. Красное мясо следует употреблять в количестве, не превышающем 300 граммов в неделю. Продукты из обработанного мяса, включая разнообразную колбасу, сосиски и бекон, правильнее всего исключить из повседневного питания – если и есть их, то только в виде исключения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, сколько белка ежедневно должен получать организм мужчин и женщин.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.