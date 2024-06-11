Врач Фролова: сколько белка ежедневно должен получать организм мужчин и женщин

«Для женщин с нормальным весом это примерно 48–56 граммов в сутки, а для мужчин — 64–72 грамма. Получить такое количество белка можно, съев около 300 граммов куриной грудки, что составляет около 60 г белка», - поделилась медик с « Газетой.Ru ».

«Избегайте сочетания белковых продуктов с тяжелыми углеводами, такими как картофель. Не забывайте пить достаточное количество воды – это способствует лучшему перевариванию и усвоению белков», – предупредила специалист.

Врач Фролова констатировала, что для поддержания хорошего иммунитета, крепкого здоровья и мышечной массы важно употреблять достаточно белка. Специалист уточнила, сколько белка ежедневно должен получать организм мужчин и женщин.Людмила Фролова отметила, что в среднем, взрослым людям без заболеваний ежедневно следует употреблять белок, исходя из расчета 0,8 грамма на каждый килограмм массы тела. Тем, кто ведет активный образ жизни и занимается спортом, а также беременным и кормящим женщинам физиологически необходимо больше белка. Также потребность в нем может возрастать в пожилом возрасте, когда происходит мышечный распад.Врач Фролова обратила внимание на то, что в рационе должно быть как можно больше разных здоровых и полезных источников белка. Медик посоветовала правильно употреблять белковые продукты, правильно сочетать их с другими пищевыми компонентами.Одним из лучших способов получать белок эксперт назвала употребление мяса в сочетании с зелеными и слабокрахмалистыми овощами.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему может возникать неадекватно сильное чувство голода

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