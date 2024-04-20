Диетолог Эндрюс назвала 2 ключевых фактора, которые увеличивают риск рака, онколог Воробьев рассказал о трех методах профилактики онкологии

"Обработанное мясо и алкоголь - два основных фактора, которые увеличивают риск возникновения и прогрессирования различных видов рака, и все остальное", - подчеркнула Эндрюс.

"Исследования показывают, что употребление обработанного мяса, такого как бекон и мясное ассорти, может увеличить риск развития рака желудка и рака кишечника", - подчеркнула эксперт центра, Линдси Уолфорд.

"Чем больше вы пьете, тем выше риск рака", - отметили в CDC.

Здоровый образ жизни

"Регулярное употребление фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и рыбы может укрепить иммунитет и защитить от рака", - говорит Воробьев.

Регулярные медицинские осмотры

"Раннее выявление позволяет начать лечение на ранней стадии, когда шансы на полное излечение значительно выше".

Вакцинация и предотвращение инфекций

"Эти методы, в сочетании с регулярными обследованиями и здоровым образом жизни, могут значительно уменьшить вероятность возникновения рака и способствовать общему здоровью", - говорит Воробьев.

Это мнение поддерживают другие специалисты по онкологии. В 2015 году Всемирная организация здравоохранения выделила обработанное мясо как потенциальный канцероген. Согласно данным онкологического центра Техасского университета, к обработанному мясу относятся ветчина, колбаса, хот-доги, пепперони и другие мясные деликатесы, такие как ростбиф.Ученые предполагают, что это связано с нитратами и высокими температурами, используемыми при обработке мяса.Алкоголь - еще один хорошо известный канцероген. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, все виды алкогольных напитков, включая красное и белое вино, пиво и ликер, связаны с раком.назвал 3 ключевых фактора профилактики рака, которые помогают снизить риск возникновения этого заболевания.Правильное питание, умеренная физическая активность, отказ от курения и умеренное потребление алкоголя - все это факторы, которые существенно снижают риск развития рака.Важно регулярно проходить медицинские обследования и скрининговые тесты для выявления рака на ранних стадиях.Некоторые виды рака, такие как рак шейки матки и печени, связаны с инфекциями вирусами папилломы человека (ВПЧ) и вирусом гепатита В соответственно. Вакцинация против этих инфекций может существенно снизить риск развития связанных с ними видов рака.Ранее МедикФорум писал о вреде конфет с алкоголем.

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