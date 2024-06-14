Врач Доржиева: при выборе круп нужно учитывать их гликемический индекс

«Индекс этот будет зависеть от разных параметров — собственно того, какая крупа, какой способ шлифовки ее был, как она смолота и, конечно же, от метода приготовления», - поделилась медик с « АиФ ».

«Важно понимать, что здоровая и полезная еда должна быть богата клетчаткой, которая способствует более медленному всасыванию сахара», - уточнила эксперт.

Врач Доржиева рассказала, что при выборе круп нужно учитывать их гликемический индексДоржиева констатировала, что гликемический индекс (ГИ) может быть высоким, средним и низким. Продукты с высоким ГИ (70 и выше) обычно насыщены простыми углеводами, способствуют быстрому и значительному повышению уровней сахара и инсулина в крови – с их употреблением связаны процессы наиболее интенсивного жироотложения. Чем ниже гликемический индекс продукта, тем менее резким оказывается скачок сахара в крови после его поедания.Соёлма Доржиева уточнила, что среди круп высоким ГИ отличается манка. Овсянка, пшено, рис, пшеничная крупа – чем значительнее их обработка, чем сильнее они измельчаются или чем сильнее развариваются при готовке, тем выше становится гликемический индекс. Добавление в каши сахара или других подслащивающих компонентов тоже увеличивает этот показатель.Популярная гречка, по словам эксперта, относится к крупам со средним ГИ.Низкий гликемический индекс присущ булгуру, киноа, черному рису, перловке (в их цельнозерновом варианте). Врач подчеркнула, что важным показателем полезности круп является содержание в них клетчатки.Доржиева обратила внимание на то, что люди с непереносимостью глютена, диабетом и хроническими заболеваниями органов ЖКТ должны оговаривать с врачом возможность употребления тех или иных круп.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему полезно ежедневно съедать по 10-15 миндальных орехов.

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