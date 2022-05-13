Какая мука полезнее и почему важно знать ее гликемический индекс?

«Рассуждая о полезности продукта, надо рассматривать не только калорийность и БЖУ (соотношение белков, жиров и углеводов). Надо смотреть на гликемический индекс продукта — на сколько повышается сахар крови после приема этого продукта. Чем выше этот показатель, тем хуже для организма», — объясняет эксперт.

Сегодня только ленивый не говорит о необходимости отказаться от хлебобулочных изделий из белой муки, если хочешь сохранить здоровье и фигуру. Так ли вредны мучные изделия на самом деле?Что касается муки, чем выше ее сорт и чем более мелкий помол, тем более высоким будет гликемический индекс. К примеру, гликемический индекс пшеничной муки — 70, льняной — 35, овсяной — 45, соевой — 15-25, ржаной — 40, нутовой — 35.Что касается калорийности разных видов и сортов муки, нет смысла ее сравнивать, она примерно одинаковая — около 300 ккал на 100 г. Смотреть нужно на содержание белка и гликемический индекс.Но здесь есть подвох. Белого хлеба, зная, что он «вредный», мы стараемся съесть меньше, а «полезного» цельнозернового с семечками и сухофруктами — несколько кусочков за один раз. А если сделать бутерброд с авокадо или закусить салатом с кокосовым маслом, в итоге ГИ такого блюда повышается в разы. И возникает вопрос: а в чем, собственно, разница?По большому счету, употребление мучных изделий (как и любого другого продукта, серьезно влияющего на уровень сахара крови), всем без исключения нужно ограничивать, но не исключать совсем. И не имеет большого значения, что это: бездрожжевое тесто, сдоба, кондитерские изделия, макароны из твердых сортов или выпечка.