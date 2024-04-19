Диетолог Кабанов оценил содержание сахара в стакане газировки: вся суточная норма

«По рекомендации ВОЗ, в сутки можно потреблять не более 20-25 грамм сахара – такое количество содержится в одном стакане колы или любого другого сладкого напитка», - заявил Кабанов « Газете.Ru ».

«Точно нужно отказываться от сахара людям с лишним весом, преддиабетом, повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и повышенным холестерином», - предупредил эксперт.

Диетолог Кабанов поделился мнением о том, в каком количестве можно употреблять сладкие газированные напитки. Он отметил, что содержание сахара в таких напитках является чрезвычайно высоким. Диетолог оценил содержание сахара в стакане газировки как всю суточную норму, то есть, тот сахар, который человек может съесть без последствий для здоровья за день из всех содержащих его продуктов.Специалист обратил внимание на то, что сегодня сахар входит в состав огромного количества продуктов и напитков, включая те, которые не относятся к кондитерским изделиям. Кабанов подчеркнул, что чрезмерное потребление такого добавленного сахара – это одна из серьезных проблем в питании современных людей. С подобным перееданием сахара ассоциируются многие опасные заболевания, включая патологическое ожирение, диабет, болезни сердца, деменцию.Диетолог констатировал, что многим людям с учетом имеющихся хронических проблем со здоровьем добавленный сахар в рационе следует даже не ограничивать, а исключать.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом Александром Мясниковым были названы продукты , употребление которых вредит здоровью суставов.

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