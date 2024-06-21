Онколог Марьенко: алкоголь способен повреждать ДНК клеток, провоцируя 7 видов рака

«Поврежденные клетки нарушают процесс регуляции клеточного роста и деления. Это приводит к бесконтрольному росту патологических клеток и развитию злокачественных опухолей… помимо того, алкоголь влияет на выработку гормонов, таких как эстроген и инсулин, которые тоже оказывают влияние на возникновение рака», - сообщила Марьенко порталу «Доктор Питер».

Колоректальный рак (опухоли толстой или прямой кишки);

Рак груди (опухоли молочной железы у женщин и груди – у мужчин);

Рак пищевода;

Опухоли гортани;

Разные виды рака печени;

Рак горла;

Опухоли полости рта.

«Чем меньше и реже вы употребляете спиртное, тем меньше будет и риск развития рака».

Онколог Марьенко рассказала, что люди с алкогольной зависимостью чаще подвергаются заболеванию раком по сравнению с теми, кто не употребляет алкоголь. Медик констатировала, что алкоголь как токсин способен повреждать ДНК клеток, провоцируя нарушения нормальных процессов деления. Результатом этого может стать увеличение дефектных клеток в организме и их скопление в опухолевые образования. Марьенко уточнила, что канцерогенный эффект алкоголя связан с действием ацетальдегида, который является продуктом распада этанола в организме. Данное вещество обладает высокотоксичным действием, повреждающим целостные клеточные структуры.Врач добавила, что канцерогенность алкоголя усиливают курение, хронический недосып, нездоровое питание. По словам онколога, алкоголь способен провоцировать 7 видов рака, это подтверждается данными ВОЗ. Причем речь идет не только об употреблении крепкого спиртного, но и о случаях, когда достаточно регулярно употребляются алкогольные напитки невысокой крепости.Онколог подчеркнула, что канцерогенность алкоголя проявляется в зависимости от связи «доза – эффект».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом-токсикологом Михаилом Кутушовым были названы особенно опасные последствия употребления водки.

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