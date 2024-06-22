Уролог Богатырев: репродуктивное здоровье мужчины улучшают мидии, гречка и тыквенные семечки

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мужчина готовит еду

Уролог Артур Богатырев назвал продукты, которые положительно воздействуют на мужское здоровье и улучшают репродуктивную функцию.

Уролог Богатырев сообщил, что репродуктивное здоровье мужчины зависит от различных факторов, и одним из них является рацион питания.

«Рацион питания мужчин должен быть богат продуктами, которые содержат много белка и витаминов», - уточнил специалист в комментарии «Газете.ru».

Богатырев добавил, что репродуктивное здоровье мужчины улучшают мидии – их употребление способствует улучшению кровотока в паховой области. Действие продукта объясняется его богатым составом: в мидиях содержится целы набор микроэлементов в виде фосфора, селена, йода, марганца, фолиевой кислоты, цинка, а также присутствуют витамины группы В.

«От употребления мидий усиливается сексуальная активность, улучшается качество спермы, состояние простаты и эректильная функция. Нормализуется кровоток в паховой области», - перечислил уролог.

Помимо этого, дополнил специалист, репродуктивное здоровье мужчины улучшают гречка и тыквенные семечки, рыба, курятина, говядина, не слишком жирная кисломолочная продукция, овощи, орехи, шпинат, сельдерей.

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Артур Богатырев
Артур Богатырев
ЗОЖ
врач уролог-андролог
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Теги : мужское здоровье, полезные продукты, Артур Богатырев