Уролог Богатырев: репродуктивное здоровье мужчины улучшают мидии, гречка и тыквенные семечки

«Рацион питания мужчин должен быть богат продуктами, которые содержат много белка и витаминов», - уточнил специалист в комментарии « Газете.ru ».

«От употребления мидий усиливается сексуальная активность, улучшается качество спермы, состояние простаты и эректильная функция. Нормализуется кровоток в паховой области», - перечислил уролог.

Уролог Богатырев сообщил, что репродуктивное здоровье мужчины зависит от различных факторов, и одним из них является рацион питания.Богатырев добавил, что репродуктивное здоровье мужчины улучшают мидии – их употребление способствует улучшению кровотока в паховой области. Действие продукта объясняется его богатым составом: в мидиях содержится целы набор микроэлементов в виде фосфора, селена, йода, марганца, фолиевой кислоты, цинка, а также присутствуют витамины группы В.Помимо этого, дополнил специалист, репродуктивное здоровье мужчины улучшают гречка и тыквенные семечки, рыба, курятина, говядина, не слишком жирная кисломолочная продукция, овощи, орехи, шпинат, сельдерей.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, когда желание съесть что-то сладкое возникает как патологический симптом

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