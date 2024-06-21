Уролог-андролог Богатырев рекомендовал мужчинам для усиления потенции начинать день с тыквенных семечек
Врач уролог-андролог Артур Богатырев посоветовал мужчинам начинать день с тыквенных семечек (1-2 столовые ложки в день). Это отличный источник питательных веществ, важных для мужского здоровья.
В тыквенных семечках содержится цинк и магний, способствующие росту уровня гормона роста и тестостерона, что положительно сказывается на потенции и общем самочувствии.
Важно, чтобы рацион был богат продуктами, богатыми белком и витаминами: морепродуктами, рыбой, куриным и говяжьим мясом, кисломолочной продукцией, овощами и фруктами, медом вместо сахара, орехами.
Особенно полезны мидии, в них много фосфора, селена, йода, фолиевой кислоты, цинка, железа.
— Благодаря такому набору полезных веществ, от употребления мидий усиливается сексуальная активность (возбуждение происходит быстрее, а продолжительность полового акта увеличивается), улучшается качество спермы, состояние простаты и эректильная функция, — отметил Богатырев.
Очень полезна гречка — в ней много рутина, способствующего укреплению сосудов и улучшению кровообращения. Сельдерей способствует улучшению кровообращения, стимуляции выработки феромонов и повышению уровня андростерона. Шпинат помогает выработке оксида азота, который расширяет сосуды, в том числе, в кавернозных телах полового члена.
Еще советы для улучшения потенции:
1. Поддерживайте здоровый образ жизни, включайте в свой режим регулярные физические упражнения, здоровое питание, достаточный сон, учитесь управлять стрессом.
2. Употребляйте пищу, богатую антиоксидантами, витаминами и минералами, такими как цинк, витамин С и Е.
3. Стресс может негативно влиять на потенцию. Используйте методы релаксации, такие как йога, медитация или глубокое дыхание.
4. Избегайте употребления алкоголя, курения и наркотиков.
Симптомы низкого уровня тестостерона: снижение сексуального желания, эректильная дисфункция, утомляемость, депрессия, снижение мышечной массы и силы, увеличение жировой ткани и нарушение сна.
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