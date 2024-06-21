Врач Терушкин: желание съесть сладкое бывает как нормой, так и патологическим симптомом

«Хотеть сладкого — нормально, если это случается один-два раза в день. Если же вы буквально каждый час думаете о том, чтобы перекусить сладеньким, или же, увидев конфеты в магазине, не задумываясь, покупаете их — нужно разобраться, почему это происходит», - поделился эндокринолог с Life.ru

Врач Терушкин рассказал, что желание сесть сладкое бывает как нормой, так и патологическим симптомом. Медик пояснил, что настораживать должна постоянная, слишком часто обостряющаяся или очень интенсивная, не поддающаяся контролю тяга к сластям.Терушкин уточнил, что чаще всего повышенный аппетит на все сладкое возникает, когда организму не хватает энергии для обеспечения своей работоспособности. Такая нехватка обычно бывает следствием несбалансированного питания – например, того, что человек питается слишком скудно и однообразно или есть много, но при этом не употребляет необходимого количества белка и жиров.Говоря о тяге к сладкому как патологическом симптоме, Терушкин пояснил, что подобным образом могут проявляться проблемы с желудочно-кишечным трактом. В частности желание сесть сладкое бывает признаком сбоя в работе желчного пузыря и нарушенной выработки желчи. Кроме этого, его провоцирует воспаление в кишечнике, дисбаланс микрофлоры, кишечные патологии аутоиммунного характера, паразитоз.Терушкин добавил, что когда желание есть сладкое обостряется на фоне эмоционального напряжения, в этом тоже может быть «виноват» кишечник. По словам врача, именно кишечный тракт в большой степени ответствен за выработку «гормона радости» серотонина. Когда из-за кишечных проблем производство серотонина сокращается, человек лишается стрессоустойчивости и легко поддается негативным эмоциям – сладкое в таких обстоятельствах часто употребляется в качестве антидепрессанта.Врач предупредил, что частое поедание сладкого в течение дня создает в организме инсулиновые пики, способствующие развитию инсулинорезистентности, ожирения и диабета. Заметив, что тяга к сластям резко возросла, следует обращаться к врачу. Людям с такой особенностью может быть назначен ряд анализов, в том числе для проверки на возможный сахарный диабет.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетолог Алексей Кабанов рассказал, какие популярные летом сладости являются наиболее вредными для организма

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