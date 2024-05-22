Уролог Богатырев: тесное нижнее белье мешает мужчинам полноценно вырабатывать тестостерон

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мужчина в шортах

Уролог-андролог Артур Богатырев: привычка носить тесное нижнее белье негативно сказывается на мужской фертильности и чревата развитием импотенции.

Уролог Богатырев назвал ношение плотно облегающих трусов опасным явлением для мужского здоровья. Врач констатировал, что тесное нижнее белье мешает мужчинам полноценно вырабатывать тестостерон.

«Тесное нижнее белье приводит к перегреву тестикул, что вызывает снижение выработки тестостерона», - сказал Богатырев в комментарии «Газете.Ru».

Медик добавил, что особенно сильно своим здоровьем рискуют мужчины, носящие такое белье и много времени проводящие в сидячем положении (например, из-за своей работы). В их случае значительно повышаются риски возникновения застоя крови в венах вокруг яичек.

«Со временем это состояние грозит атрофией тестикул, ухудшением показателей спермограммы, а в крайних случаях – бесплодием и импотенцией», - предостерег уролог.

Также Богатырев назвал вредным для мужчин ночной сон в тесных облегающих трусах. Их мошонка при этом может перегреваться (особенно если в комнате очень тепло или мужчина спит под одеялом), что способствует развитию неблагополучных процессов.

Медик подчеркнул, что мошонка в белье должна находиться в «свободном состоянии», поскольку это обеспечивает лучший кровоток в яичках.

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Артур Богатырев
Артур Богатырев
Здоровье
врач уролог-андролог
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Теги : мужское здоровье, нижнее белье, Артур Богатырев
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