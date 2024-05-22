Уролог Богатырев: тесное нижнее белье мешает мужчинам полноценно вырабатывать тестостерон

«Тесное нижнее белье приводит к перегреву тестикул, что вызывает снижение выработки тестостерона», - сказал Богатырев в комментарии « Газете.Ru ».

«Со временем это состояние грозит атрофией тестикул, ухудшением показателей спермограммы, а в крайних случаях – бесплодием и импотенцией», - предостерег уролог.

Уролог Богатырев назвал ношение плотно облегающих трусов опасным явлением для мужского здоровья. Врач констатировал, что тесное нижнее белье мешает мужчинам полноценно вырабатывать тестостерон.Медик добавил, что особенно сильно своим здоровьем рискуют мужчины, носящие такое белье и много времени проводящие в сидячем положении (например, из-за своей работы). В их случае значительно повышаются риски возникновения застоя крови в венах вокруг яичек.Также Богатырев назвал вредным для мужчин ночной сон в тесных облегающих трусах. Их мошонка при этом может перегреваться (особенно если в комнате очень тепло или мужчина спит под одеялом), что способствует развитию неблагополучных процессов.Медик подчеркнул, что мошонка в белье должна находиться в «свободном состоянии», поскольку это обеспечивает лучший кровоток в яичках.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему посещение бани может оказаться смертельно опасным для человека

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