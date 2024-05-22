Уролог Богатырев: тесное нижнее белье мешает мужчинам полноценно вырабатывать тестостерон
Уролог-андролог Артур Богатырев: привычка носить тесное нижнее белье негативно сказывается на мужской фертильности и чревата развитием импотенции.
Уролог Богатырев назвал ношение плотно облегающих трусов опасным явлением для мужского здоровья. Врач констатировал, что тесное нижнее белье мешает мужчинам полноценно вырабатывать тестостерон.
«Тесное нижнее белье приводит к перегреву тестикул, что вызывает снижение выработки тестостерона», - сказал Богатырев в комментарии «Газете.Ru».
Медик добавил, что особенно сильно своим здоровьем рискуют мужчины, носящие такое белье и много времени проводящие в сидячем положении (например, из-за своей работы). В их случае значительно повышаются риски возникновения застоя крови в венах вокруг яичек.
«Со временем это состояние грозит атрофией тестикул, ухудшением показателей спермограммы, а в крайних случаях – бесплодием и импотенцией», - предостерег уролог.
Также Богатырев назвал вредным для мужчин ночной сон в тесных облегающих трусах. Их мошонка при этом может перегреваться (особенно если в комнате очень тепло или мужчина спит под одеялом), что способствует развитию неблагополучных процессов.
Медик подчеркнул, что мошонка в белье должна находиться в «свободном состоянии», поскольку это обеспечивает лучший кровоток в яичках.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему посещение бани может оказаться смертельно опасным для человека.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Артур Богатырев
Здоровье
врач уролог-андролог
Оставить комментарий