Врач Саламатина назвала диету, которая на треть снижает риск смерти из-за болезней сердца

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средиземноморская диета

Врач-кардиолог Людмила Саламатина: питание в соответствии со средиземноморской диетой эффективно минимизирует риск смерти.

Врач Саламатина рассказала о том, как с помощью питания можно продлить жизнь и назвала диету, которая на треть снижает риск смерти из-за болезней сердца. По словам специалистки, польза средиземноморской диеты в таком аспекте подтверждена научно.

«Научно доказана эффективность средиземноморской диеты в предотвращении смерти из-за болезней сердца и других причин», - сказала медик «Газете.Ru».

Людмила Саламатина добавила, что как отдельный режим питания средиземноморская диета была сформулирована диетологами в 1950-х годах: в её основу легли традиции питания жителей Италии, Испании и Греции. Было установлено, что эти народы отличались очень низкой подверженностью болезням сердца и смерти из-за последствий сердечных патологий.

«Средиземноморская диета включает потребление большого количества фруктов, овощей, бобовых, цельнозерновых продуктов, рыбы и оливкового масла, умеренное потребление алкоголя и низкое потребление красного мяса, молочных продуктов и насыщенных жирных кислот», - уточнила эксперт.

Врач-диетолог констатировала, что такой тип питания препятствует появлению атеросклероза, при котором происходит увеличение концентрации холестерина и образование холестериновых бляшек, закупоривающих сосуды и вызывающих опасные для сердца и мозга нарушения кровообращения.

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Людмила Саламатина
Людмила Саламатина
ЗОЖ
врач-кардиолог, терапевт, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук
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