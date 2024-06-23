Врач Саламатина назвала диету, которая на треть снижает риск смерти из-за болезней сердца

«Научно доказана эффективность средиземноморской диеты в предотвращении смерти из-за болезней сердца и других причин», - сказала медик « Газете.Ru ».

«Средиземноморская диета включает потребление большого количества фруктов, овощей, бобовых, цельнозерновых продуктов, рыбы и оливкового масла, умеренное потребление алкоголя и низкое потребление красного мяса, молочных продуктов и насыщенных жирных кислот», - уточнила эксперт.

Врач Саламатина рассказала о том, как с помощью питания можно продлить жизнь и назвала диету, которая на треть снижает риск смерти из-за болезней сердца. По словам специалистки, польза средиземноморской диеты в таком аспекте подтверждена научно.Людмила Саламатина добавила, что как отдельный режим питания средиземноморская диета была сформулирована диетологами в 1950-х годах: в её основу легли традиции питания жителей Италии, Испании и Греции. Было установлено, что эти народы отличались очень низкой подверженностью болезням сердца и смерти из-за последствий сердечных патологий.Врач-диетолог констатировала, что такой тип питания препятствует появлению атеросклероза, при котором происходит увеличение концентрации холестерина и образование холестериновых бляшек, закупоривающих сосуды и вызывающих опасные для сердца и мозга нарушения кровообращения.Ранее портал MedikForum.ru писал о продуктах , которые положительно воздействуют на мужское здоровье и улучшают мужчинам их репродуктивную функцию.

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