Нутрициолог Ильичева назвала опасные последствия похудения на белковой диете

«При дефиците жиров и углеводов — главных источников энергии — организм начинает воспроизводить ее из того, что есть — белка. В результате этого процесса образуется побочный продукт — аммиак, его накопление в крови вызывает гипераммониемию», - предупредила эксперт в разговоре с РИАМО

Нутрициолог Ильичева прокомментировала ставшую популярной белковую диету, которая предполагает строго трехразовый прием пищи за день и включает только продукты с животным белком. Считается, что такой тип питания повышает чувствительность организма к инсулину и уменьшает его выработку, тем самым снижая жировую массу и общий вес.Специалист пояснила, что подобный рацион способствует тому, что человеческий организм получает чрезмерное количество белка и при этом не получает в нужном объеме углеводы и полезные жиры. Ильичева назвала опасные последствия похудения на такой несбалансированной белковой диете.Нутрициолог добавила, что избыточное количество аммиака, которые накапливается в организме человека при сугубо белковом питании, увеличивает нагрузку на почки, а также способствует появлению мочекислых камней и подагры. К тому же в организме происходит смещение рН в щелочную сторону, и это провоцирует возникновение частых головных болей, тумана в голове, повышенной усталости, проблем с моторикой кишечника и запоров.Эксперт подчеркнула, что даже при похудении рацион должен быть сбалансированным, давать организму витамины и микроэлементы. Худеющим людям Ильичева посоветовала для начала проверить состояние организма, поскольку лишний вес часто бывает тесно связан с патологиями, например, нарушениями в работе щитовидной железы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что для регуляции веса в пищу полезно употреблять семена льна

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