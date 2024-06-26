Диетолог Мещерякова: злоупотребление фруктами – одна из ошибок питания летом

«Результатом перебарщивания со свежими сочными плодами бывает аллергическая реакция или проблемы с ЖКТ. Организм не может справиться с большим количеством фруктовых кислот и клетчатки. Слизистые желудка и кишечника раздражаются, может произойти скачок сахара в крови», - предупредила эксперт в комментарии изданию « Вести Подмосковья ».

«В жару следует отказаться от попыток заглушить жажду сладкой газировкой, пакетированными соками и сладким квасом», - посоветовала эксперт.

Диетолог Мещерякова сообщила, что многие люди летом совершают схожие ошибки в своем рационе – например, резко сокращают количество употребляемой пищи. Летом действительно из-за реакции организма на жару и включения его механизмов саморегуляции снижается выработка гормона грелина, ответственного за голод. Но при отказе от еды повышается риск возникновения дефицита белка, аминокислот, минералов и витаминов. Мещерякова отметила, что пищу нужно употреблять небольшими порциями три или четыре раза в течение дня.Злоупотребление фруктами (и другими дарами природы) диетолог тоже назвала одной из типичных ошибок питания людей летом.Мещерякова добавила, что есть фрукты следует без смешивания с мясом, птицей, рыбой и бобовыми. Вдобавок нужно с осторожностью относиться к ранним плодам, лучше не торопиться с их употреблением.Помимо этого, люди совершают ошибку, когда летом пьют при возникновении жажды и желания охладиться сладкие газированные напиткиМещерякова подчеркнула, что все эти напитки содержат слишком много сахара, и при их приеме легко можно превысить его безопасную норму.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Александр Мясников сообщил о существовании продуктов, стимулирующих развитие воспаления , и продуктов, которые защищают от него.

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