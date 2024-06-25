Доктор Мясников: жареная картошка и пельмени относятся к вызывающим воспаление продуктам

«В основе массы болезней — сердечных, онкологических, аутоиммунных заболеваний, включая рассеянный склероз, деменции, в частности болезни Альцгеймера, — лежат свободные радикалы. Оксидативный стресс играет в этом основополагающую роль», - пояснил известный медик.

«Жиры, трансжиры, мясо, картошка жареная, пельмени, колбаса — этот список можно перечислять долго: такая пища провоцирует воспаление, стимулирует развитие окислительного стресса», - заявил Мясников.

«Под антиоксидантами подразумеваются витамины, в частности витамины А, С, Е и флавоноиды, которые содержатся в массе натуральных продуктов», - констатировал специалист.

Врач Мясников рассказал, что воспаление является следствием окислительного стресса – процесса разрушения клеток организма свободными радикалами.Доктор Мясников добавил, что подверженность организма воспалению во многом зависит от питания человека. При употреблении некоторых продуктов в нём увеличивается количество маркеров воспаления.Специалист уточнил, что жареная картошка и пельмени относятся к продуктам, вызывающим воспаление. В целом его риск повышается из-за так называемой западной диеты – рациона, состоящего большей частью из полуфабрикатов и готовых к употреблению продуктов промышленного производства.Для борьбы с воспалением, подчеркнул он, нужно употреблять больше продуктов с антиоксидантами в виде овощей и фруктов, ягод, орехов, бобовых, цельнозерновых продуктов, разнообразной капусты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетолог Михаил Гинзбург назвал соевое мясо продуктом , способствующим продлению жизни.

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