Диетолог Мещерякова: люди могут переедать и одновременно недоедать

«Переедая, многие люди на самом деле недоедают: у них дефицит полезных веществ в рационе».

Диетолог рассказала в интервью о существовании пищевого парадокса:По словам Мещеряковой, данное явление связано с тем, что современными людьми употребляется в пищу много переработанных и готовых продуктов, нередко они составляют большинство дневного рациона. В результате, употребляя много такой еды, люди переедают в плане калорий и одновременно недоедают, не получая с ней питательные вещества в виде минералов, витаминов, аминокислот. Главным источником таких веществ являются натуральные, малообработанные продукты – овощи, фрукты, зелень, крупы, мясо.Мещерякова отметила , что одним из признаков подобного переедания «пустыми» калориями является лишний вес. Специалист подчеркнула, что клетки человеческого тела нуждаются в постоянном получении микролементов, витаминов, полезных жирных кислот. Их дефицит чреват развитием нарушения жирового обмена и появления таких опасных состояний как инсулинорезистентность, повышенный уровень сахара в крови, диабет, избыточное жироотложение.Кроме того, когда человек много ест, но клетки его организма все равно недоедают, поскольку не получают нужных им компонентов, может возникать заметное снижение физической активности, упадок энергетического тонуса, умственная заторможенность. Доводы врача опубликовало издание Life.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может влиять колбаса на развитие рака толстой кишки.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.