Поддерживает сердце и мозг. Диетолог Плотникова назвала одну из самых полезных сладостей

«В этом лакомстве содержится много витаминов, макро- и микроэлементов, включая витамины группы B, витамины А, PP, а также калий, кальций, магний, фосфор, железо, йод, селен и цинк», - перечислила Кристина Плотникова.

Диетолог Плотникова назвала одну из самых полезных сладостей в комментарии «Ленте.ру». Специалист отметила, что в умеренном количестве чурчхелу, содержащую в себе орехи и виноградный сок, можно смело включать в рацион,Она добавила, что эта сладость полезна для поддержания функций органов зрения и активной работы мозга. В ней, помимо прочего, содержатся белок и антиоксиданты, которые позитивно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы. Но людям с проблемами ЖКТ и диабетикам чурчхела, возможно, не подойдет (следует обсудить это с врачом). Остальным Плотникова посоветовала помнить, что этот полезный во много продукт также сладкий и высококалорийный, злоупотребление им легко становится причиной избыточного жироотложения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-эндокринолог Альбина Комиссарова рассказала о положительном влиянии сахара на работу мозга.

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