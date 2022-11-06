Диетолог Плотникова назвала стимулирующие работу мозга продукты

224 Фото: https://unsplash.com/photos/DZyF-0_oe4Y
брокколи

Брокколи и грецкие орехи названы специалистом среди продуктов, стимулирующих мозговую деятельность.

Полезные для работы мозга продукты перечислила в интервью диетолог и нутрициолог Кристина Плотникова.   В частности, сказала эксперт, на функциях ЦНС позитивно сказывается употребление брокколи.

«Брокколи содержит лютеин и бор, улучшающие работу мозга, а также большое количество витамина C, укрепляющего сосуды», - объяснила Плотникова «Газете.Ru», посоветовав употреблять до 70 граммов продукта ежедневно.

Другой продукт, полезный для главного органа нервной системы, – это грецкие орехи. Продукт содержит такое вещество как лецитин, которое стимулирует неврологические процессы, связанные с механизмами запоминания и памяти. Диетолог Плотникова порекомендовала съедать по три или четыре ореха каждый день.

Помимо этого, улучшению памяти, а также хорошей обучаемости способствует черника. Употребление ягоды интенсифицирует приток крови к мозгу, активирует передачу сигналов между нейронами – так действуют содержащиеся в ней флавоноиды.
 
Еще один совет эксперта: включать в рацион лосось.

«В лососе присутствуют Омега-3 – ненасыщенные жиры, стабилизирующие коммуникацию между мозговыми клетками», - отметила специалист.

Наконец, работу мозга хорошо поддерживают сухофрукты. Плотникова посоветовала употреблять курагу, чернослив, изюм, контролируя их количество:

«Лучше добавлять по паре сухофруктов в кашу или в дневной перекус».

Что также важно для мозга – пить чистую воду.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продуктыполезны для поддержания хорошего настроения.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Кристина Плотникова
Кристина Плотникова
ЗОЖ
нутрициолог, диетолог, член Национального общества диетологов
Читать MedikForum.ru в
Диетолог Плотникова объяснила, когда кофе приводит к диабету
Названа неожиданная опасность бананов для сердца
Нутрициолог Анна Елькина рассказала о продуктах, продлевающих молодость
Теги : здоровье мозга, полезные продукты, Кристина Плотникова