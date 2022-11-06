Диетолог Плотникова назвала стимулирующие работу мозга продукты

«Брокколи содержит лютеин и бор, улучшающие работу мозга, а также большое количество витамина C, укрепляющего сосуды», - объяснила Плотникова «Газете.Ru», посоветовав употреблять до 70 граммов продукта ежедневно.

«В лососе присутствуют Омега-3 – ненасыщенные жиры, стабилизирующие коммуникацию между мозговыми клетками», - отметила специалист.

«Лучше добавлять по паре сухофруктов в кашу или в дневной перекус».

Полезные для работы мозга продукты перечислила в интервью диетолог и нутрициолог Кристина Плотникова. В частности, сказала эксперт, на функциях ЦНС позитивно сказывается употребление брокколи.Другой продукт, полезный для главного органа нервной системы, – это грецкие орехи. Продукт содержит такое вещество как лецитин, которое стимулирует неврологические процессы, связанные с механизмами запоминания и памяти. Диетолог Плотникова порекомендовала съедать по три или четыре ореха каждый день.Помимо этого, улучшению памяти, а также хорошей обучаемости способствует черника. Употребление ягоды интенсифицирует приток крови к мозгу, активирует передачу сигналов между нейронами – так действуют содержащиеся в ней флавоноиды.Еще один совет эксперта: включать в рацион лосось.Наконец, работу мозга хорошо поддерживают сухофрукты. Плотникова посоветовала употреблять курагу, чернослив, изюм, контролируя их количество:Что также важно для мозга – пить чистую воду.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты полезны для поддержания хорошего настроения.

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