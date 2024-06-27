Онколог Коржиков объяснил, может ли питье чая в пирамидках стать причиной рака

«Ничего подобного не происходит и не произойдет. Пейте спокойно, если хотите. Не хотите – заваривайте обычный чай», - сказал Коржиков в комментарии «Ридусу».

Предполагаемая канцерогенность чая, расфасованного в пакетики-пирамидки, неожиданно стала одной из злободневных тем. В Госдуме прозвучали заявления о необходимости запрета на продажу такого чая в России. Причина этого – содержание в чайной упаковке микропластика, который, как считается, может провоцировать в человеческом организме различные нарушения, включая образование опухолей.Заслуженный врач РФ, хирург-онколог Андрей Коржиков объяснил, может ли питье чая в пирамидках стать причиной рака. Медик констатировал: фактором возникновения онкологических заболеваний такой напиток быть не может, что подтверждается медицинской статистикой.Онколог добавил, что если бы чай в пакетиках действительно был канцерогеном, то среди людей, употребляющих его, наблюдалась бы повышенная заболеваемость раком. В реальности ничего этого нет.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что симптомом разных видов рака может быть повышенная потливость в ночное время

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