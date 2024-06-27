Онколог Коржиков объяснил, может ли питье чая в пирамидках стать причиной рака

96 Фото: https://unsplash.com/photos/white-ceramic-teacup-with-yellow-leaf-on-it-78U9dKwtD3A
чай в пирамидках

Онколог Андрей Коржиков прокомментировал заявления о том, что чай в пирамидках способствует появлению рака.

Предполагаемая канцерогенность чая, расфасованного в пакетики-пирамидки, неожиданно стала одной из злободневных тем. В Госдуме прозвучали заявления о необходимости запрета на продажу такого чая в России. Причина этого – содержание в чайной упаковке микропластика, который, как считается, может провоцировать в человеческом организме различные нарушения, включая образование опухолей.

Заслуженный врач РФ, хирург-онколог Андрей Коржиков объяснил, может ли питье чая в пирамидках стать причиной рака. Медик констатировал: фактором возникновения онкологических заболеваний такой напиток быть не может, что подтверждается медицинской статистикой.

«Ничего подобного не происходит и не произойдет. Пейте спокойно, если хотите. Не хотите – заваривайте обычный чай», - сказал Коржиков в комментарии «Ридусу».

Онколог добавил, что если бы чай в пакетиках действительно был канцерогеном, то среди людей, употребляющих его, наблюдалась бы повышенная заболеваемость раком. В реальности ничего этого нет.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что симптомом разных видов рака может быть повышенная потливость в ночное время.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Андрей Коржиков
Андрей Коржиков
ЗОЖ
заслуженный врач РФ, онколог, радиолог, хирург
Читать MedikForum.ru в
Онколог назвал лучший способ избежать рака в молодом возрасте
Врач онколог ответил, может ли стресс стать причиной рака
Эксперты проверили чай в пирамидках на вкус
Теги : причины рака, употребление чая, Андрей Коржиков
Гериатр Рунихина назвала нужное количество воды для пожилых людей в жару
Кардиолог Утин: прием статинов продлевает жизнь людям с диабетом
Онколог Коржиков объяснил, может ли питье чая в пирамидках стать причиной рака