«Нейтрализует пользу для сердца»: врач Шмелева рассказала о минусах чая с молоком

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чай с молоком

Врач-терапевт Яна Шмелева объяснила, почему чая с молоком не должно быть в повседневном рационе.

Врач Шмелева рассказала о минусах чая с молоком – главным она назвала то, что добавление молока в чай нейтрализует пользу для сердца, заглушая эффект веществ, благотворно влияющих на сердечную мышцу и сосуды.

«В чае содержатся антиоксиданты, катехины. Они участвуют в борьбе организма с раковыми клетками и положительно влияют на всю сердечно-сосудистую систему. Молоко эти вещества нейтрализуют, сводя к минимуму их воздействия на организм», – поделилась медик с Regions.

Яна Шмелева добавила, что чай с молоком может плохо усваиваться организмом из-за соединений, которые образуются в результате такого смешивания. Употребление напитка способно вызывать вздутие, тяжесть и другой дискомфорт в области живота.

Еще одним минусом чая с молоком является его пониженный тонизирующий эффект. Если человек употребляет такой напиток в надежде заменить им кофе, то желанной бодрости он не ощутит.

Вдобавок добавление молока в чай повышает его калорийность и вместе с этим риск появления лишнего веса, особенно если такой чай употребляется вместе с десертом.

Кому нельзя пить чай с молоком. Терапевт Шмелева заявила:

«Категорически запрещено употреблять такой напиток людям, у кого есть фрактальная недостаточность».

Кому еще лучше отказаться от напитка:
  • Людям с железодефицитной анемией;
  • Людям с острым течением заболеваний;
  • Людям с высоким давлением и гипертонией.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что стойкие отеки, возникающие в жару, могут говорить о проблемах с сердцем.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Яна Шмелева
Яна Шмелева
ЗОЖ
врач-терапевт Видновской КБ Минздрава МО
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