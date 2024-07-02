«Нейтрализует пользу для сердца»: врач Шмелева рассказала о минусах чая с молоком

«В чае содержатся антиоксиданты, катехины. Они участвуют в борьбе организма с раковыми клетками и положительно влияют на всю сердечно-сосудистую систему. Молоко эти вещества нейтрализуют, сводя к минимуму их воздействия на организм», – поделилась медик с Regions

«Категорически запрещено употреблять такой напиток людям, у кого есть фрактальная недостаточность».

Людям с железодефицитной анемией;

Людям с острым течением заболеваний;

Людям с высоким давлением и гипертонией.

Врач Шмелева рассказала о минусах чая с молоком – главным она назвала то, что добавление молока в чай нейтрализует пользу для сердца, заглушая эффект веществ, благотворно влияющих на сердечную мышцу и сосуды.Яна Шмелева добавила, что чай с молоком может плохо усваиваться организмом из-за соединений, которые образуются в результате такого смешивания. Употребление напитка способно вызывать вздутие, тяжесть и другой дискомфорт в области живота.Еще одним минусом чая с молоком является его пониженный тонизирующий эффект. Если человек употребляет такой напиток в надежде заменить им кофе, то желанной бодрости он не ощутит.Вдобавок добавление молока в чай повышает его калорийность и вместе с этим риск появления лишнего веса, особенно если такой чай употребляется вместе с десертом.Терапевт Шмелева заявила:Кому еще лучше отказаться от напитка:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что стойкие отеки, возникающие в жару, могут говорить о проблемах с сердцем

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