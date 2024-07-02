«Нейтрализует пользу для сердца»: врач Шмелева рассказала о минусах чая с молоком
Врач-терапевт Яна Шмелева объяснила, почему чая с молоком не должно быть в повседневном рационе.
Врач Шмелева рассказала о минусах чая с молоком – главным она назвала то, что добавление молока в чай нейтрализует пользу для сердца, заглушая эффект веществ, благотворно влияющих на сердечную мышцу и сосуды.
«В чае содержатся антиоксиданты, катехины. Они участвуют в борьбе организма с раковыми клетками и положительно влияют на всю сердечно-сосудистую систему. Молоко эти вещества нейтрализуют, сводя к минимуму их воздействия на организм», – поделилась медик с Regions.
Яна Шмелева добавила, что чай с молоком может плохо усваиваться организмом из-за соединений, которые образуются в результате такого смешивания. Употребление напитка способно вызывать вздутие, тяжесть и другой дискомфорт в области живота.
Еще одним минусом чая с молоком является его пониженный тонизирующий эффект. Если человек употребляет такой напиток в надежде заменить им кофе, то желанной бодрости он не ощутит.
Вдобавок добавление молока в чай повышает его калорийность и вместе с этим риск появления лишнего веса, особенно если такой чай употребляется вместе с десертом.
Кому нельзя пить чай с молоком. Терапевт Шмелева заявила:
«Категорически запрещено употреблять такой напиток людям, у кого есть фрактальная недостаточность».
Кому еще лучше отказаться от напитка:
- Людям с железодефицитной анемией;
- Людям с острым течением заболеваний;
- Людям с высоким давлением и гипертонией.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Яна Шмелева
ЗОЖ
врач-терапевт Видновской КБ Минздрава МО
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