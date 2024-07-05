Врач Помойнецкая: нежелание пить воду утром грозит организму отравлением токсинами

«Начинать свой день нужно с употребления воды температурой порядка 40-42 градусов. Она не должна быть холодной, иначе можно спровоцировать спазм органов пищеварения, замедление процессов усвоения пищи», - поделилась медик в своем телеграм-канале.

«Это отравляет организм. Если не решать проблему, то она растягивается на годы», - предупредила гастроэнтеролог.

Врач Помойнецкая назвала употребление стакана воды в самом начале дня после ночного сна простым способом поддерживать хорошую работу кишечника, которая в свою очередь положительно сказывается на всем организме человека. Люди, которые игнорируют такой ритуал, совершают большую ошибку, подчеркнула медик.Специалист уточнила, что выпитая натощак теплая вода мягко стимулирует деятельность пищеварительного тракта после сна – желчь становится более текучей, расслабляются стенки пищевода, сфинктера, желудка.Помойнецкая подчеркнула, что начинать свой день с употребления теплой жидкости особенно важно для людей, имеющих проблемы с перистальтикой и склонных к запорам. Врач обратила внимание на то, что нежелание пить воду утром грозит организму отравлением токсинами. Если застойные явления в кишечнике сохраняются, возникает риск процессов, из-за которых токсины не выводятся из организма, а всасываются обратно в кровь.По словам Ольги Помойнецкой, после питья воды до завтрака следует принять смузи из зелени и только потом – завтракать. Первый прием пищи за день должен быть достаточно плотным – позавтракать таким образом можно примерно через 20-30 минут после выпитой воды.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему даже в очень жаркую погоду не следует слишком часто пить минеральную воду

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