Врач Помойнецкая назвала продукты, которые могут содержать вызывающие рак токсины

«При длительном употреблении афлатоксины могут запустить в печени онкологические процессы», - предупредила врач Ольга Помойнецкая в Telegram.

Низкосортные, плохого качественные кофе и какао;

Зараженные плесенью хлебобулочные изделия,;

Обсемененные орехи, бобы, семечки;

Залежалый сыр;

Пакетированный чай из сырья низкого качества.

«Есть мнение, что старое варенье можно переварить и использовать для выпечки. Экспериментировать так точно не стоит», - подчеркнула специалист.

Врач Помойнецкая объяснила, как пищи в организм могут попадать вызывающие рак токсичные компоненты. По словам медика, одним из таких ядов являются афлатоксины, образующиеся в ходе процессов жизнедеятельности плесневых грибов.Помойнецкая сообщила, что ученым сегодня хорошо известно о негативном влиянии афлактоксинов на состояние печени и легких. Из-за их действия перегружается иммунная система человека, а также возникает риск воспаления, его появления или же обострения хронических состояний.Терапевт подробно перечислила, из какой пищи в организм попадают провоцирующие рак токсины.Медик обратила внимание на то, что потенциально канцерогенные токсичные вещества могут содержать в себе «зараженные» домашние заготовки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую пользу для организма приносит употребление томатного сока

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.