Врач Помойнецкая назвала продукты, которые могут содержать вызывающие рак токсины
Кандидат медицинских наук Ольга Помойнецкая: хлебобулочные изделия могут оказаться источником вызывающих рак афлатоксинов.
Врач Помойнецкая объяснила, как пищи в организм могут попадать вызывающие рак токсичные компоненты. По словам медика, одним из таких ядов являются афлатоксины, образующиеся в ходе процессов жизнедеятельности плесневых грибов.
Помойнецкая сообщила, что ученым сегодня хорошо известно о негативном влиянии афлактоксинов на состояние печени и легких. Из-за их действия перегружается иммунная система человека, а также возникает риск воспаления, его появления или же обострения хронических состояний.
«При длительном употреблении афлатоксины могут запустить в печени онкологические процессы», - предупредила врач Ольга Помойнецкая в Telegram.
Терапевт подробно перечислила, из какой пищи в организм попадают провоцирующие рак токсины.
- Низкосортные, плохого качественные кофе и какао;
- Зараженные плесенью хлебобулочные изделия,;
- Обсемененные орехи, бобы, семечки;
- Залежалый сыр;
- Пакетированный чай из сырья низкого качества.
«Есть мнение, что старое варенье можно переварить и использовать для выпечки. Экспериментировать так точно не стоит», - подчеркнула специалист.
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Ольга Помойнецкая
ЗОЖ
терапевт, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
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