Нутрициолог Веселова: свекла содержит защищающий желудок «противоязвенный» витамин

«Витамин U, который содержит свекла, также называют „противоязвенным“ витамином, он снижает избыточную секрецию соляной кислоты и защищает слизистые желудка от повреждений», - отметила Веселова в комментарии для РИАМО.

«Свежевыжатый свекольный сок следует принимать с осторожностью — перед употреблением рекомендуется отстаивать его в течение 2-3 часов в холодном темном месте. Прием свекольного сока возможен курсами по 10-14 дней», – поделилась Екатерина Веселова.

Нутрициолог Веселова рассказала о полезных свойствах свеклы. Одним из них специалист назвала способность овоща защищать от повреждений слизистую желудка. По словам нутрициолога, этому способствует содержащийся в свекле «противоязвенный» витамин.Эксперт уточнила, что при уже имеющейся язве употреблять свеклу нужно только в период ремиссии.Веселова добавила, что в составе свеклы также присутствует мощный фитонутриент бетаин. Благодаря его воздействию улучшается работа печени – она становится менее подверженной ожирению. Помимо того, активизируется общий метаболизм, организм эффективнее расщепляет и удаляет со стулом потенциально вредные для него вещества, лишний жир.Вдобавок за счет действия клетчатка и органических кислот, содержащихся в свекле и её соке, активизируются процессы пищеварения, стимулируется перистальтика кишечного тракта – это обеспечивает профилактику застойных явлений в кишечнике, запоров.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты следует исключить из рациона , чтобы начать худеть, об этом подробнее рассказала врач Анжела Толмасова.

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