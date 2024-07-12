«Алкоголь и белый хлеб»: врач Толмасова назвала продукты, при отказе от которых худеют
Врач Анжела Толмасова: для похудения следует отказаться от продуктов и напитков с низким содержанием полезных питательных веществ и высоким – сахара, соли и вредных жиров.
Врач-эндокринолог Толмасова рассказала, что стройную фигуру портят в первую очередь продукты, в которых содержатся существенные дозы углеводов и жиров, дополнительно «обогащенные» добавлением сахара и соли. При отказе от таких продуктов люди, не имеющие серьезных эндокринных патологий, обычно худеют (не считая того, то отказ от подобной еды улучшает многие показатели здоровья).
«Необходимо снизить потребление этих продуктов, а еще лучше заменить их на более полезные фрукты, овощи, зелень, орехи и семена, нежирные источники белка, цельнозерновые продукты», - поделилась специалист с «Газетой.Ru».
Врач Толмасова назвала продукты, при отказе от которых худеют:
- Переработанные мясные продукты в виде бекона, сосисок и колбас;
- Разнообразная сладкая газировка;
- Белый хлеб;
- Продукты быстрого приготовления (полуфабрикаты) и фастфуд (особенно жареные блюда);
- Алкоголь.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, может ли употребление алкоголя быть причиной рака – пояснениями об этом поделился нарколог Виталий Холдин.
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Анжела Толмасова
ЗОЖ
врач-эндокринолог
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