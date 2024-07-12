«Алкоголь и белый хлеб»: врач Толмасова назвала продукты, при отказе от которых худеют

«Необходимо снизить потребление этих продуктов, а еще лучше заменить их на более полезные фрукты, овощи, зелень, орехи и семена, нежирные источники белка, цельнозерновые продукты», - поделилась специалист с « Газетой.Ru ».

Переработанные мясные продукты в виде бекона, сосисок и колбас;

Разнообразная сладкая газировка;

Белый хлеб;

Продукты быстрого приготовления (полуфабрикаты) и фастфуд (особенно жареные блюда);

Алкоголь.

Врач-эндокринолог Толмасова рассказала, что стройную фигуру портят в первую очередь продукты, в которых содержатся существенные дозы углеводов и жиров, дополнительно «обогащенные» добавлением сахара и соли. При отказе от таких продуктов люди, не имеющие серьезных эндокринных патологий, обычно худеют (не считая того, то отказ от подобной еды улучшает многие показатели здоровья).Врач Толмасова назвала продукты, при отказе от которых худеют:Врач подчеркнула, что рацион, состоящий из натуральных, здоровых продуктов, эффективно обеспечивает людям, которые не переедают, правильный баланс энергии, благодаря которому поддерживается нормальный вес без набора лишней жировой массы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, может ли употребление алкоголя быть причиной рака – пояснениями об этом поделился нарколог Виталий Холдин.

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