Кардиолог Ашихмин: при гипертонии важно есть правильные хлеб и макароны

«150-200 граммов ягод в неделю закрывают потребность в антиоксидантах», - поделился медик с « Газетой.Ru ».

«Важно есть цельнозерновые продукты, то есть гречку нешлифованную, бурый рис, цельнозерновой хлеб, макароны из цельнозерновой муки», - перечислил Ярослав Ашихмин.

«Сыр, молочные продукты и белое мясо не вредят гипертоникам», - дополнил кардиолог.

Кардиолог Ашимхин рассказал, какие продукты питания должны присутствовать в рационе людей с гипертонией, то есть хронически высоким артериальным давлением. Медик заявил, что отдельной группой продуктов, которые важно употреблять гипертоникам для улучшения показателей давления, являются источники антиоксидантов – в первую очередь, разнообразные ягоды.Также, добавил кардиолог, при гипертонии важно есть правильные хлеб и макароны – речь идет о цельнозерновых продуктах, которые обеспечивают организм клетчаткой. Благодаря употреблению клетчатки замедляется всасывание жира, и кровеносные сосуды становятся лучше защищены от образования бляшек, ухудшающих проводимость крови способствующих росту её давления на сосудистые стенки.Также врач обратил внимание на то, что нормализации кровяного давления в артериях и сосудах содействует употребление зелени – в этом продукте клетчатка сочетается с богатым набором микроэлементов, благотворно влияющих на сосудистую ткань.Лучшим форматом питания при имеющейся гипертонии врач считает средиземноморскую диету и её разновидность – диету DASH.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в жаркую погоду артериальное давление у людей может как увеличиваться, так и понижаться

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