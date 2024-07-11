Врач Камышникова: в жару происходит как повышение давления, так и его опасное снижение

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тонометр для измерения давления

Врач-терапевт Светлана Камышникова предупредила о возможных скачках артериального давления в жаркую погоду.

Врач Камышникова сообщила: в жару происходит как повышение давления, так и его опасное снижение.

«Перегрев и обезвоживание могут повышать давление. Однако иногда, например, у пожилых людей, жара может привести к падению систолического давления (верхнего) ниже 100 мм рт. ст., что также требует внимания», - поделилась медик с «Газетой.Ru».

Камышникова добавила, что колебания артериального давления могут возникать в связи с приемом лекарств. Людям, которым нужно принимать медицинские препараты летом, следует обсуждать с врачом то, как они могут воздействовать на давление.

Кроме того, нестабильное давление может быть следствием определенного стиля питания, злоупотребления соленой или жирной пищей. Пристрастие к продуктам, богатым калием (бананы, апельсины, сухофрукты) может вести к снижению давления. Частое употребление кофеина – к его повышению.

«Для поддержания стабильного давления нужно избегать соленой или жирной пищи. Нужно есть фрукты и овощи, нежирное мясо, цельнозерновые продукты, рыбу, орехи и семена», - подсказала медик.

Врач отметила, что колебания давления могут происходить под влиянием стресса и недосыпа, которые провоцируют более интенсивную выработку повышающих давление гормонов. В связи с этим рекомендуется повышать стрессоустойчивость, не допускать тревоги – например, с помощью дыхательных техник  и регулярной физической активности.

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Теги : артериальное давление, жара, Светлана Камышникова
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