Врач Исанбаев назвал зеленые бананы идеальным продуктом для диабетиков

«Недоспелые бананы содержат много резистентного крахмала. Больше такого крахмала означает меньше сахара. Зеленые бананы идеальны для людей с высоким уровнем глюкозы крови и диабетом», - заявил специалист в комментарии РИА Новости

Бананы можно есть как не созревшими окончательно, так и переспелыми. Но если имеются проблемы с высоким уровнем сахара крови или наличествует диабет, – предпочтение следует отдать зеленым плодам. Такие бананы отличаются более плотной кожурой и мякотью, а также менее сладким вкусом. По словам врача Павла Исинбаева, подобные зеленые бананы являются идеальным продуктом для диабетиков.Врач Исинбаев пояснил, что резистентный (не перевариваемый окончательно) крахмал, улучшает чувствительность к инсулину, в результате чего организм эффективнее справляется с увеличением глюкозы в крови после еды. Вдобавок данный тип крахмала благотворно влияет на кишечник, действуя как пребиотик, служащий пищей для хороших бактерий, населяющих кишечную флору. С его употреблением ассоциируется снижение риска рака кишечника, подчеркнул эксперт.Людям, у которых нет диабета, можно чередовать употребление зеленых и спелых бананов, которые также обладают полезными свойствами. Для организма могут быть полезны даже переспелые бананы, которые в таком виде превращаются в богатый источник антиоксидантов. Но не стоит забывать: перезревшие плоды насыщены сахаром, есть их нужно правильно – умеренно и не натощак.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, каким людям следует отказаться от употребления кофе.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.