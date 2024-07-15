«Можно перейти грань полезного»: врач Соломатина пояснила, кому не нужно пить кофе

«При тиреотоксикозе (повышенной выработке щитовидкой гормонов) человек становится возбудимым и легко раздражительным. Если еще добавить кофе, то он может быть более возбудимым, может усиливаться сердцебиение вплоть до тахикардии», - предостерегла специалист в комментарии для 5-tv.ru

Употребление кофе связано с целым рядом оздоровительных эффектов – его прием снижает уровень воспалительного стресса и содействует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт, инфаркт, болезни Альцгеймера и Паркинсона, сосудистую деменцию. Но врач Соломатина предупредила: при употреблении кофе можно перейти грань полезного. Если пить его в большом количестве, может пострадать нервная система, развиться бессонница. При этом медик отметила, что чувствительность к кофеину является индивидуальной – для кого-то будет много выпивать ежедневно чашку напитка.Врач пояснила, кому не нужно пить кофе. В частности, от него следует отказаться людям с высоким кровяным давлением, пребывающим в стрессе или эмоционально неустойчивым. Медик обратила внимание на то, что эмоциональная несдержанность может быть проявлением проблем с щитовидной железой – например, тиреотоксикоза (гипертиреоза).Соломатина добавила, что кофе не нужно пит и в тех случаях, когда имеются нарушения в работе мозга, связанные с производством нейромедиаторов, и гормонов. При таких нарушениях человек испытывает трудности с самоконтролем, легко впадает в гнев и агрессию. А подобном случае следует избегать не только кофе, но и других бодрящих напитков, алкоголя.Также Елена Соломатина посоветовала россиянам не употреблять кофе на голодный желудок – такая привычка может негативно сказаться на состоянии слизистой пищеварительного органа.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, сколько колбасы можно съесть за день без вреда для организма.

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