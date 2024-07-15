«При проблемах ЖКТ и диабете»: врач Сережина рассказала, когда нельзя есть арбузы

«Кроме того, арбузы и дыни не рекомендуются людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, такими как острый панкреатит, тяжелые заболевания поджелудочной железы, метеоризм и диарея», - перечислила медик в комментарии для РИАМО

Врач Сережина напомнила россиянам, что арбузы и дыни отличаются высокой концентрацией сахара в своей мякоти – их поедание стимулирует выброс большого коичества инсулина. По этой причине они могут быть противопоказаны при ожирении и диабете. Людям с сахарным диабетом следует обязательно консультироваться с лечащим врачом по поводу того, можно ли им включать бахчевые в свой рацион, подчеркнула эксперт.Сережина добавила, что арбузы и дыни обладают мочегонным эффектом, из-за чего их употребление может быть нежелательным при проблемах с органами мочевыводящей системы – например, при имеющихся камнях, почечных нарушениях, энурезе, недержании мочи.Не лишним будет обсудить с врачом возможность лакомиться арбузами и при имеющейся аденоме предстательной железы, а также при нарушениях сердечного ритма (аритмии).Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кому следует отказаться от употребления кофе

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