Врач Сережина: ранние арбузы и дыни могут довести до онкологических заболеваний
Врач Вера Сережина: ранние арбузы и дыни могут быть опасны из-за «перекормленности» удобрениями, они способствуют появлению токсичных нитритов в организме.
Врач Сережина посоветовала россиянам воздерживаться от покупки и употребления ранних бахчевых. Медик подчеркнула, что арбузы и дыни созревают естественным путем, начиная с конца июля. Эксперт пояснила, что ранние плоды, имеющие вид вполне аппетитных и спелых, с большой вероятностью «перекормлены» удобрениями. При этом используемые производителями нитраты превращаются при поедании плодов в человеческом организме в токсичные нитриты. Под воздействием этих токсинов повышается риск нарушений кровообращения и кислородного голодания тканей. От наиболее тяжелых последствий таких нарушений обычно страдают дети и люди, имеющие хронические заболевания дыхательной, сердечно-сосудистой, выделительной систем.
Вера Сережина добавила, что ранние арбузы и дыни, способные оказаться для организма источником токсичных веществ, могут довести до развития онкологических заболеваний.
«Нитраты имеют тенденцию накапливаться в организме, вызывая хроническую интоксикацию, которая может привести к онкологическим заболеваниям, - предостерегла врач в комментарии РИАМО.
Помимо этого, поедание ранних плодов связано с риском отравления пестицидами. Такая интоксикация проявляется остро: ей обычно свойственны боли в животе, диарея, лихорадка, сильная слабость, обильная потливость. При появлении этих симптомов после употребления арбуза или дыни не по сезону к пострадавшему человеку необходимо вызывать скорую помощь.
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Вера Сережина
Здоровье
врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест»
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