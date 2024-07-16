Врач Мельникова объяснила, почему пиво – самый вредный алкогольный напиток

«Пиво часто воспринимается как легкий алкогольный напиток из-за низкого содержания в нем спирта по сравнению, например, с водкой. Однако думать, что от этого оно менее вредное, — большая ошибка», - заявила врач в комментарии « Ленте.р у».

«В результате злоупотребления им фигура мужчины приобретает женственные очертания с округлыми бедрами и выразительной грудью», - предостерегла эксперт.

«В сочетании с соленой закуской, например, сушеной рыбой, чипсами или сухариками, этот алкогольный напиток способствует образованию жировых отложений», - поделилась врач.

Врач Мельникова констатировала: пиво – самый вредный алкогольный напиток.Мельникова объяснила, что пиво является богатым источником фитоэстрогена, подавляющего выработку тестостерона (мужской половой гормон). Из-за этого нарушается гормональный баланс – в организме увеличивается концентрация женского гормона эстрогена. Подобный дисбаланс негативно влияет на мужчин.Мельникова добавила, что пиво повышает уровень холестерина, что вредит кровеносным сосудам, увеличивая риск отложения в них бляшек и вместе с этим – гипертонии, других сердечно-сосудистых заболеваний.Вдобавок, обладая мочегонным эффектом, пиво повышает нагрузку на почки и стимулирует их активность, в результате чего организм интенсивнее выводит жидкость и с нею полезные вещества. Также любители пива подвергают себя риску ожирения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что риск развития рака в организме повышается при ежедневном употреблении любого алкогольного напитка.

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