Физиолог Созыкин: ежедневный прием любого алкоголя может стать причиной рака

«Ежедневное употребление спиртного вызывает только негативные последствия, в том числе смертельно опасные. Страдает ЦНС, память, реакция, двигательные функции, необратимо гибнут нейроны коры больших полушарий головного мозга. Особенно токсичен этанол для печени», - предостерег эксперт в комментарии NEWS.ru

«Доказано токсическое действие алкоголя на ЖКТ, мочеполовую систему, сердце. Возможны аллергии по типу отека Квинке и крапивницы, провоцирование онкологических заболеваний. Этанол — однозначный яд», - резюмировал Александр Созыкин.

Физиолог Созыкин заявил, что причиной рака может стать ежедневный прием любого алкоголя. Медик напомнил, что основа спиртных напитков – этанол – является токсином для человеческого организма. К его действию в той или иной степени восприимчивы все ткани и органы, в особенности печень, на которую падает главная нагрузка по расщеплению алкоголя.Созыкин добавил, что даже умеренный прием алкоголя способствует росту жировых отложений в печени и развитию жировой дистрофии органа. По словам врача, активное жироотложение провоцирует в клетках печени выброс веществ, которые ведут к возникновению воспаления. С этим, в свою очередь, связано развитие многих патологий, включая фиброз, цирроз, рак.Также физиолог обратил внимание на особую опасность употребления алкоголя беременными женщинами. В этом случае этанол может повреждать формирующуюся нервную систему плода в материнской утробе.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что отказ от алкоголя помогает похудеть

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