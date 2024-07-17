Врач Березников: людям с гастритом будут полезны молоко и кисель

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Врач-диетолог Алексей Березников проинформировал о продуктах, полезных в рационе людей с гастритом.

Врач Березников констатировал, что людям с гастритом будут полезны молоко и кисель. По его словам, если у человека имеются проблемы с желудком и нет непереносимости молока, то пить его, конечно, следует. Также будет уместна овсяная каша на молоке. Все перечисленные продукты обладают обволакивающим эффектом и защищают слизистую желудка от раздражения.

Березников добавил, что пациенты с гастритом могут позволить себе некислые молочные продукты, включая жирный творог (9 или 18 процентов) или сливки. Но также важно при этом контролировать уровень холестерина.

Какое мясо можно есть при гастрите? В комментарии РИА Новости диетолог отметил, что в рацион можно включить нежирное мясо, курицу, индейку, рыбу, говядину. Мясо допустимо строго вареным или тушеным.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при нарушениях ЖКТ даже здоровые продукты могут ухудшать человеку самочувствие.

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Теги : гастрит, питание при гастрите, Алексей Березников