Врач Березников: людям с гастритом будут полезны молоко и кисель

Врач Березников констатировал, что людям с гастритом будут полезны молоко и кисель. По его словам, если у человека имеются проблемы с желудком и нет непереносимости молока, то пить его, конечно, следует. Также будет уместна овсяная каша на молоке. Все перечисленные продукты обладают обволакивающим эффектом и защищают слизистую желудка от раздражения.Березников добавил, что пациенты с гастритом могут позволить себе некислые молочные продукты, включая жирный творог (9 или 18 процентов) или сливки. Но также важно при этом контролировать уровень холестерина.В комментарии РИА Новости диетолог отметил, что в рацион можно включить нежирное мясо, курицу, индейку, рыбу, говядину. Мясо допустимо строго вареным или тушеным.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при нарушениях ЖКТ даже здоровые продукты могут ухудшать человеку самочувствие

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