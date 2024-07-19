Врач Солнцева: почему пасту или сок из томатов полезно употреблять ежедневно

«Ликопин — один из самых мощных антиоксидантов, обладающих способностью нейтрализовать свободные радикалы…он оказывает противоопухолевое действие, укрепляет костную систему, положительно влияет на соединительную ткань и кожу, снижает низкоуровневое воспаление, возникающее при нарушении метаболизма и приводящее к развитию сердечно-сосудистой патологии», - поделилась медик с aif.ru

«Исследования показали, что более высокий уровень ликопина в организме связан со снижением риска развития некоторых видов рака, в том числе рака предстательной железы, кишечника и молочной железы», - рассказала врач.

Врач Солнцева сообщила, что людям, не страдающим болезнями ЖКТ и нормально переносящим помидоры, полезно ежедневно употреблять томатную пасту или несоленый томатный сок, домашний кетчуп. Закуски и блюда из приготовленных томатов обеспечивают организм ликопином – полезнейшим веществом, которое лучше всего усваивается именно из помидоров после их тепловой обработки.Солнцева отметила, что свободные радикалы постоянно возникают в организме как побочный продукт метаболизма. В обычных условиях человеку это ничем не грозит. Но в обстоятельствах стрессов, перегрузок, плохого питания, заболеваний свободные радикалы вырабатываются в чрезмерном количестве, и это угрожает целостности клеток разных органов, включая кровеносные сосуды. Последствием клеточного повреждения становятся различные патологии – например, атеросклероз, сердечно-сосудистые болезни, рак. Регулярное употребление ликопина делает человека более защищенным от этих опасных недугов.Кроме того, добавила Солнцева, сегодня уже хорошо известно о способности ликопина поддерживать здоровье кожи и улучшат её защиту от вредного воздействия солнечных лучей, как и от развития базалиомы, меланомы (виды рака кожи).Единственное, за чем нужно следить, – чтобы паста и сок из томатов не содержали много соли, подчеркнула эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, когда можно и нельзя есть арбуз с хлебом

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