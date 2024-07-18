«Если здоровы сердце и почки». Биолог Лялина ответила, когда можно и нельзя есть арбуз с хлебом

«Некоторые россияне любят есть арбузы с хлебом, однако это может быть опасно для здоровья», - сказала при этом специалист.

«Это может навредить тем, кто страдает диабетом, гипертонией, атеросклерозом».

«При отсутствии диабета, инсулинорезистентности, проблем с ЖКТ и сердечной или почечной недостаточности употреблять арбуз с хлебом можно, только лучше выбирать цельнозерновой или ржаной из-за низкого гликемического индекса», - резюмировала эксперт.

Биолог Лялина ответила на вопрос LIFE.ru о том, когда можно и нельзя есть хлеб с арбузом.Лялина отметила: подобное сочетание продуктов означает, что организм получит сразу довольно много воды и клетчатки в смешивании с углеводами. Процесс переваривания такой смеси может вызвать сильное или даже болезненное вздутие и газообразование, другие нежелательные реакции со стороны пищеварительного тракта.Вдобавок сочетание фруктозы из бахчевых и сложных углеводов, содержащихся в хлебе, наделяют арбузно-хлебную массу высоким гликемическим индексом, что провоцирует резкое повышение уровня сахара в крови, а затем и выброс в кровь большого количества инсулина. Постоянное употребление арбуза вместе с хлебом (особенно белым, сдобным) может поспособствовать развитию инсулинорезистентности и ожирения. К тому же, добавила биолог:В то же время Ирина Лялина уточнила: хорошее здоровье или индивидуальные особенности организма позволяют некоторым людям есть арбузы с хлебом без особых негативных последствий. В частности, если здоровы сердце и почки, нет проблем с пищеварением, такое сочетание может быт вполне приемлемым.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом-эндокринологом Галиной Смирновой были перечислены существующие мифы о влияния сахара на организм

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