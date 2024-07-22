«Категорически не подходят»: врач Мещерякова назвала противопоказанные для ужина продукты
Врач-диетолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова: некоторые продукты категорически не подходят для ужина.
Врач Мещерякова назвала противопоказанные для ужина продукты. К таковым, по её словам, относятся прежде всего продукты, которые требуют длительного пищеварения, побуждают организм активно вырабатывать ферменты. Подобная активность ведет к тому, что нарушается сон, человек лишается возможности нормально отдохнуть за ночь.
«Некоторые продукты категорически не подходят для ужина. Противопоказаны тяжелые жирные блюда и копчености: свинина, баранина, утка, гусь, а также сало и любые мясные полуфабрикаты вроде сосисок или сарделек. Желательно исключить бобовые: фасоль, горох, нут, чечевицу», - перечислила Мещерякова в комментарии «Газете.Ru».
Медик добавила, что отдельные продукты становятся противопоказанными для ужина, если человеку необходимо похудеть. Чтобы сбросить вес, избавиться от жировых отложений на животе, вечером нужно с осторожностью употреблять углеводы, подчеркнула Мещерякова. Даже если речь идет о сложных и полезных для здоровья углеводах (цельнозерновые крупы), блюда из них лучше употреблять в дневные часы, а не вечером.
Что касается простых, рафинированных углеводов, их употребление на ужин может повлиять на появление значительных излишков веса.
«Стоит отказаться и от простых углеводов (белый хлеб, сладкие десерты, конфеты, печенье, сдоба, сладкие напитки), а также от фруктов. Все они провоцируют выброс большой дозы инсулина, в дальнейшем эти «пустые» углеводы в качестве жира будут отложены в области живота и бедер», - предостерегла эксперт.
Что лучше всего есть на ужин? Идеальный вариант – овощной салат с небольшой порцией белого мяса или рыбы, либо горсть орехов.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какое мясо полезнее для организма – свинина или говядина.
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