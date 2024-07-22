«Категорически не подходят»: врач Мещерякова назвала противопоказанные для ужина продукты

«Некоторые продукты категорически не подходят для ужина. Противопоказаны тяжелые жирные блюда и копчености: свинина, баранина, утка, гусь, а также сало и любые мясные полуфабрикаты вроде сосисок или сарделек. Желательно исключить бобовые: фасоль, горох, нут, чечевицу», - перечислила Мещерякова в комментарии « Газете.Ru ».

«Стоит отказаться и от простых углеводов (белый хлеб, сладкие десерты, конфеты, печенье, сдоба, сладкие напитки), а также от фруктов. Все они провоцируют выброс большой дозы инсулина, в дальнейшем эти «пустые» углеводы в качестве жира будут отложены в области живота и бедер», - предостерегла эксперт.

Врач Мещерякова назвала противопоказанные для ужина продукты. К таковым, по её словам, относятся прежде всего продукты, которые требуют длительного пищеварения, побуждают организм активно вырабатывать ферменты. Подобная активность ведет к тому, что нарушается сон, человек лишается возможности нормально отдохнуть за ночь.Медик добавила, что отдельные продукты становятся противопоказанными для ужина, если человеку необходимо похудеть. Чтобы сбросить вес, избавиться от жировых отложений на животе, вечером нужно с осторожностью употреблять углеводы, подчеркнула Мещерякова. Даже если речь идет о сложных и полезных для здоровья углеводах (цельнозерновые крупы), блюда из них лучше употреблять в дневные часы, а не вечером.Что касается простых, рафинированных углеводов, их употребление на ужин может повлиять на появление значительных излишков веса.Идеальный вариант – овощной салат с небольшой порцией белого мяса или рыбы, либо горсть орехов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какое мясо полезнее для организма – свинина или говядина

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