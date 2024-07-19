Диетолог Казанцева: какое мясо полезнее – свинина или говядина?

«Содержание белков и жиров в этих видах мяса практически одинаковое», - приводит слова Казанцевой «Живая Кубань».

«Употребление свинины дает меньшую нагрузку на печень. Это, правда не относится к таким частям, как рёбрышки и шея, - уточнила эксперт.

Диетолог Галина Казанцева поделилась профессиональным мнением о том, какое мясо полезнее для организма – свинина или говядина. По словам специалиста, некоторые характеристики этих видов мясо практически одинаковы, хотя и существует стереотип, что говядина менее жирная и более полезная.Диетолог добавила, что специфический химический состав белков и жиров делает свинину мясом, которое легче усваивается и по сравнению с другими видами. Кроме того, если есть не слишком жирную свинину, печень меньше напрягается.Говоря о других достоинствах этого вида мяса, Казанцева отметила, что свинина предпочтительна как источник витамина В3, важного для здоровья нервной системы. Также в ней содержится много селена, который способствует хорошему состоянию кожи, выработке гормонов щитовидной железы, обновлению клеток.В то же время людям с анемией, многим женщинам следует налегать на говядину – в ней по сравнению со свининой содержится больше железа. Также говядина – чемпион по содержанию цинка, натрия, магния, калия, кальция, фосфора, витамина В4.В рационе, таким образом, можно чередовать разные виды мяса, как и в целом употреблять в пищу разнообразные источники белка.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему ежедневно следует употреблять томатный сок или томатную пасту

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