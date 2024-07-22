«Повышает давление»: врач Лепилова указала на вред неправильного питья минеральной воды

«Бесконтрольное питье минеральной воды может привести к переизбытку минеральных веществ и оказать негативное влияние на организм», - сказала медик в комментарии порталу Ura.ru.

Врач Лепилова указала на вред неправильного питья минеральной воды.Лепилова уточнила, что минеральная вода, выпиваемая в чрезмерном количестве, повышает артериальное давление и способствует появлению камней в почках. Кроме того, это может плохо отражаться на состоянии желудка, вызывать в организме дисбаланс минеральных веществ.Эксперт обратила внимание на то, что людям с дефицитом отдельных микроэлементов минеральная вода может помочь восполнить их нормальные уровни в организме. Но назначать воду для питья с такой целью пациенту должен исключительно медицинский специалист.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пристрастие к энергетикам может довести до рака желудка и кишечника

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