«Повышает давление»: врач Лепилова указала на вред неправильного питья минеральной воды

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минеральная вода

Врач-терапевт Полина Лепилова: неправильное питье минеральной воды оказывает вредное влияние на организм.

Врач Лепилова указала на вред неправильного питья минеральной воды.

«Бесконтрольное питье минеральной воды может привести к переизбытку минеральных веществ и оказать негативное влияние на организм», - сказала медик в комментарии порталу Ura.ru.

Лепилова уточнила, что минеральная вода, выпиваемая в чрезмерном количестве, повышает артериальное давление и способствует появлению камней в почках. Кроме того, это может плохо отражаться на состоянии желудка, вызывать в организме дисбаланс минеральных веществ.

Эксперт обратила внимание на то, что людям с дефицитом отдельных микроэлементов минеральная вода может помочь восполнить их нормальные уровни в организме. Но назначать воду для питья с такой целью пациенту должен исключительно медицинский специалист.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пристрастие к энергетикам может довести до рака желудка и кишечника.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Полина Лепилова
Полина Лепилова
ЗОЖ
врач-терапевт
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Теги : минеральная вода, польза и вред, Полина Лепилова
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