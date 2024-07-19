Врач Садыков: пристрастие к энергетикам может довести до рака желудка и кишечника

«Есть данные, что энергетические напитки за счет кофеина и таурина могут вызывать рак желудка, а также рак толстого кишечника», - сообщил гастроэнтеролог.

«Учащается сердцебиение, повышается давление, повышается уровень сахара в крови в связи с большим содержанием сахарозы в банках, что может вызвать гипертонический криз, инсульт вплоть до летального исхода», - перечислил врач возможные реакции организма на такие напитки.

Пристрастие к энергетикам может довести до рака желудка и кишечника – об этом врач Садыков заявил в интервью Пятому каналу.Медик уточнил, что одна банка энергетика содержит львиную долю суточной нормы кофеина – около 300 миллиграммов (максимальная суточная норма для взрослого — 400 миллиграммов). Регулярный прием таких напитков провоцирует привыкание организма к кофеину, то есть их тонизирующее, бодрящее действие ощущается человеком гораздо слабее. При этом может происходить истощение нервной системы, которого он не будет осознавать. Последствием такого истощения становится высокий риск психоэмоциональных расстройств.Другой специалист, психиатр-нарколог Алексей Казанцев, обратил внимание на то, что пристрастие к энергетикам, под влиянием которых ускоряется сердечный ритм, может стать причиной высокого давления и инсульта.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему врачи называют пиво самым вредным алкогольным напитком

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