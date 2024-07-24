Помидоры и растительные масла названы в числе лучших продуктов для снижения холестерина

8 054 Фото: https://unsplash.com/photos/a-tin-of-sardines-sitting-on-top-of-a-wooden-table-ONQaaWF1EPI
полезные жиры

Российские врачи назвали ряд продуктов, употребление которых помогает поддерживать нормальный уровень холестерина без его опасного повышения.

Повышенный уровень холестерина ведет к развитию атеросклероза, из-за которого сужаются сосуды, возникают тромбоз, закупорка, нарушения кровоснабжения. Именно с этим связаны многие случаи инфарктов и инсультов.

В свою очередь, здоровое питание эффективно помогает противостоять повышению холестерина – например, для этого врачи рекомендуют вводить в рацион бобовые: нут, фасоль, сою, горох, чечевицу и другие. Этот продукт является великолепным источником клетчатки, которая замедляет всасывание жировых веществ в кишечнике. Употреблять бобовые следует минимум дважды в неделю.

В числе лучших продуктов для снижения холестерина врачи называют и полезные жиры (например, содержащиеся в  жирных сортах рыбы, растительных маслах, авокадо, орехах, семенах). Врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич напомнила, что жиры необходимы организму для нормального усвоения жирорастворимых витаминов, в частности витамина D, одного из важнейших для работы иммунной системы. Вдобавок жиросодержащие продукты дают организму витамин  Е, который защищает организм от воздействия свободных радикалов, а также жирные кислоты омега-6 и омега-9, которые способствуют снижению уровня холестерина в крови. В этом плане, например, полезны оливковое и подсолнечное масла.

Также для профилактики повышенного холестерина медики рекомендуют употреблять овсянку в виде цельных зерен или грубых хлопьев.

«В волокнах овса содержится важнейший элемент для снижения уровня вредного холестерина — бета-глюкан, особые пищевые волокна, которые растворяются и превращаются в вязкую массу, связывающую холестерин. В многочисленных исследованиях показано, что употребление 3 граммов растворимых волокон овса помогает снизить уровень холестерина на 8–23%»,- цитирует эндокринолога Зухру Павлову портал 74.ru.

Помимо этого, оздоровлению сосудов и их очищению от излишков жиров и холестерина способствует ячневая крупа – богатый источник витамина PP, оказывающего позитивное воздействие на состояние сосудистой ткани. Другие «суперпродукты» для снижения холестерина – свекла и помидоры. Свекла и свекольный сок насыщены флавоноидами и пектином, которые стимулируют вывод холестерина с желчью. Помидоры, в свою очередь, полны веществ, защищающих кровеносные сосуды от воспаления и подверженности атерослкерозу.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты особенно эффективно помогают сохранять с годами здоровье мозга.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Названы 5 лучших групп продуктов для снижения холестерина
Повышенный холестерин. Три простых изменения в питании, которые помогут его снизить
Повышенный холестерин. Три лучших типа продуктов для его снижения
Теги : снижение холестерина, полезные продукты, защита от болезней
Биолог Лялина объяснила, почему в жару полезно есть малосольные огурцы
Врач Панина: рост груди у мужчин из-за пива – это из области мифов
Невролог Шулев: часто возникающие негативные эмоции опасны для здоровья мозга