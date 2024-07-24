Помидоры и растительные масла названы в числе лучших продуктов для снижения холестерина

«В волокнах овса содержится важнейший элемент для снижения уровня вредного холестерина — бета-глюкан, особые пищевые волокна, которые растворяются и превращаются в вязкую массу, связывающую холестерин. В многочисленных исследованиях показано, что употребление 3 граммов растворимых волокон овса помогает снизить уровень холестерина на 8–23%»,- цитирует эндокринолога Зухру Павлову портал 74.ru

Повышенный уровень холестерина ведет к развитию атеросклероза, из-за которого сужаются сосуды, возникают тромбоз, закупорка, нарушения кровоснабжения. Именно с этим связаны многие случаи инфарктов и инсультов.В свою очередь, здоровое питание эффективно помогает противостоять повышению холестерина – например, для этого врачи рекомендуют вводить в рацион бобовые: нут, фасоль, сою, горох, чечевицу и другие. Этот продукт является великолепным источником клетчатки, которая замедляет всасывание жировых веществ в кишечнике. Употреблять бобовые следует минимум дважды в неделю.В числе лучших продуктов для снижения холестерина врачи называют и полезные жиры (например, содержащиеся в жирных сортах рыбы, растительных маслах, авокадо, орехах, семенах). Врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич напомнила, что жиры необходимы организму для нормального усвоения жирорастворимых витаминов, в частности витамина D, одного из важнейших для работы иммунной системы. Вдобавок жиросодержащие продукты дают организму витамин Е, который защищает организм от воздействия свободных радикалов, а также жирные кислоты омега-6 и омега-9, которые способствуют снижению уровня холестерина в крови. В этом плане, например, полезны оливковое и подсолнечное масла.Также для профилактики повышенного холестерина медики рекомендуют употреблять овсянку в виде цельных зерен или грубых хлопьев.Помимо этого, оздоровлению сосудов и их очищению от излишков жиров и холестерина способствует ячневая крупа – богатый источник витамина PP, оказывающего позитивное воздействие на состояние сосудистой ткани. Другие «суперпродукты» для снижения холестерина – свекла и помидоры. Свекла и свекольный сок насыщены флавоноидами и пектином, которые стимулируют вывод холестерина с желчью. Помидоры, в свою очередь, полны веществ, защищающих кровеносные сосуды от воспаления и подверженности атерослкерозу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты особенно эффективно помогают сохранять с годами здоровье мозга.

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