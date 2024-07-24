Врач Панина: рост груди у мужчин из-за пива – это из области мифов

«О вреде пива ходит много слухов, например, что оно содержит эстроген, от которого у мужчин может вырасти грудь. На самом деле в этом напитке за счет наличия хмеля присутствует фитоэстроген, однако его влияние на уровень половых гормонов и фигуру не доказано», - поделилась Панина с « Лентой.ру ».

«Систематическое злоупотребление пивом со временем может привести к алкогольной болезни печени — жировому гепатозу, а также к гепатиту, фиброзу и даже циррозу», - предостерегла эксперт.

Врач Панина рассказала, что необоснованным утверждением об опасности пенного напитка для организма является мнение о содержащемся в нем кобальте, который негативно влияет на сердце. Подобная «теория» на самом деле не имеет научных доказательств. Также к области мифов медик отнесла представление о том, что из-за пива у мужчин происходит быстрый рост груди.В то же время медик констатировала: пиво зачастую воспринимается как неопасный алкогольный напиток, что тоже неправильно. Врач уточнила, что для человеческого организма относительно безопасной считается доза алкоголя, эквивалентная 40 граммам этилового спирта (для мужчин). Если взять бокал пива объемом 330 мл, то с ним организм получит около 13 – 14 граммов этилового спирта. Таким образом, выпить столько пива, чтобы возникла токсическая для печени доза, совсем не трудно.Панина добавила, что к алкоголю очень чувствительна поджелудочная железа, поэтому любители пива подвергают себя вполне реальному риску панкреатита. Кроме того, пристрастие к нему способствует ожирению, а присутствующие в пиве дрожжи «помогают» развиться подагре.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как вредит организму неправильное питье минеральной воды.

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