«Благодаря высокому содержанию воды такие огурцы способны поддерживать водный баланс в организме, а в жаркую погоду — восполнять потери воды и электролитов вследствие потоотделения», - рассказала Лялина NEWS.ru.

Биолог Лялина объяснила, почему в жару полезно есть малосольные огурцы. По словам специалиста, их употребление защищает от опасных последствий обезвоживания.Биолог обратила внимание на то, что малосольные огурцы являются источником витаминов A, B, C, K. Помимо того, содержат микроэлементы в виде магния, калия и марганца. К тому же благодаря ферментированным веществам продукта улучшается перистальтика кишечника, а также состояние пищеварительного тракта в целом.Лялина добавила, что малосольные огурцы отличаются низкой калорийностью и хорошо вписываются в рацион людей, которые следят за весом. Вдобавок в них присутствует много пищевых волокон, что делает продукт полезным для профилактики запоров.Летом малосольные огурцы полезно есть гипотоникам – людям с пониженным артериальным давлением. Жаркая погода переносится ими особенно плохо, поскольку кровеносные сосуды под действием тепла расширяются, и это еще больше понижает АД, способствуя ухудшению самочувствия и слабости. Малосольные огурцы помогают им поддерживать тонус.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что российскими врачами были названы лучшие продукты для снижения холестерина

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